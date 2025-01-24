採購抗彈板遭馬文君嗆「半共諜」 黑熊學院：高安國是韓粉國民黨員

黑熊學院因曾向浤泰戰術工業採購抗彈板，遭國民黨立委馬文君嗆聲「半共諜」，黑熊學院回應表示，與廠商人員並不相識，但共諜案涉案主謀高安國是韓粉國民黨員。（黑熊學院提供）

2025/01/24 20:07

〔記者方瑋立／台北報導〕退役中將高安國等6人，涉收受中共資金，替共軍在台蒐集軍事情資並發展組織，其中2名涉案張姓及陳姓被告分別為浤泰戰術工業現任及前任員工。國民黨立委馬文君嗆張勝豪「一半共諜、一半黑熊」，影射黑熊學院為共諜。黑熊學院今回應表示，該涉案主謀高安國是韓粉國民黨員，質疑馬文君因潛艦洩密案進入司法調查，是不是一半共匪一半詐騙集團？

黑熊學院表示，曾向浤泰戰術工業採購少量抗彈板產品，因此得知消息時也倍感震驚。但涉入潛艦洩密案的馬文君竟藉此投書誣指黑熊學院涉共諜案，簡直再好笑不過。

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學院指出，學院與浤泰僅為一般採購業務，與此案涉案人員亦不相識，若採購之廠商有涉案就要牽連買方，那麼傅崐萁因內線炒股案入獄服刑，作為同黨同仁的馬文君也因潛艦洩密案進入司法調查，那馬文君是不是「一半共匪一半詐騙集團」？

學院認為，此案以退役中將高安國為首，為台灣歷年涉案層級最高，而高安國是中國國民黨籍還是鋼鐵韓粉，曾替韓國瑜站台，卻同時接觸張安樂為首的統促黨，合作在台發展組織，顯然是國共匪之間的橋樑。

學院續指，馬文君涉嫌洩漏國家潛艦機密，國民黨不但未開除其黨籍，更由馬文君擔任立院外交及國委員會（上會期）召委，國民黨根本是刻意安排內賊，藉由職權竊取國家機密。

學院批評，無獨有偶，陳玉珍不久前才諷刺文化工作者「放下要飯的那隻碗」，卻在立院會期結束後，轉身到中國去要飯。整黨上下都是賊，卻不見黨內批評檢討，針對相關人士進行徹查，卻急著抹紅民間團體轉移焦點。

學院強調，此案證明，中共對台灣全方位的滲透是鐵一般的事實。台灣急需推動《代理人法》的立法及《反滲透法》的修法，以期在面對中國滲透下，能更有效地揭露、防堵、定罪，以保台灣安全。

黑熊學院表示，在野黨卻罔顧國家安全，只急著在預算審查上進行政治報復，或是推動中配加快取得身分證，得以攜家帶眷來台使用健保。「地表果然沒有新鮮事，歷史只會一再重複，相隔百年後，國民黨再次國共合作、聯中容共，水乳交融好不親密」。

黑熊學院指出，共諜案主謀退役中將高安國是中國國民黨籍還是鋼鐵韓粉，曾替韓國瑜站台，同時接觸張安樂為首的統促黨，合作在台發展組織，顯然是國共匪之間的橋樑。 （黑熊學院提供）

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