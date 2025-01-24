北市府：劍潭青年中心尚未點交、依佔用土地向救國團收費

國民黨附隨組織救國團經營的劍潭青年活動中心，土地租約到2024年12月底，但黨產會調查發現，救國團劍潭青年活動中心不用搬遷，北市府就完成「完成點交」；對此北市府澄清，尚未點交。（資料照）

2025/01/24 15:39

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨附隨組織救國團經營的劍潭青年活動中心，土地租約到2024年12月底，但黨產會調查發現，救國團劍潭青年活動中心不用搬遷，北市府就完成「完成點交」；對此北市府澄清，尚未點交，只做過現勘，工務局將在年後召集「點交小組會議」，包括確認點交成員、點交事項、點交物品等，在完成點交前，將按佔用土地向救國團收費，約為原租金的1.75倍。

國民黨附隨組織救國團經營的劍潭青年活動中心，於2016年與台北市政府簽訂協議，土地租約到2024年12月底，屆期須無償移轉所屬地上建物產權給市府；黨產會官員表示，契約期限是到2024年12月底，也就是救國團最慢去年12月底以前須移轉建物產權並搬走。

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台北市政府去年底前有行文黨產會，詢問救國團劍潭青年活動中心租約將屆，後續該如何處理。黨產會回覆須依法按照合約完成點交，讓地上物建物產權回歸國有。

台北市政府負責點交事宜的工務局大地工程處指出，目前尚未完成點交，救國團已於2024年12月31日依贈與契約將其所管有建物產權移交與市府，目前建物為市府與國產署等單位共同持有。市府已於2024年12月31日辦理現勘作業，請救國團儘速提供詳細點交資料，俾利續依程序辦理現況點交作業。

大地處表示，按流程是契約結束後進行現勘，看現況有無改變，之後進行點交；契約於2024年12月31日期滿，之後依占用土地收費，土地使用費在市府端，概估每月應繳約187萬元，建物每月應繳約40萬元，合計每月約227萬元，約是原租金的1.75倍；之前救國團使用一年租金是1562萬1168元，平均每月約130萬餘元。

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