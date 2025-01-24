獨家》北市府獨厚救國團 劍潭青年中心未搬竟完成點交

救國團劍潭青年活動中心。（資料照）

2025/01/24 10:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨附隨組織救國團經營的劍潭青年活動中心，2016年與台北市政府簽訂協議，土地租約到2024年12月底，屆期須無償移轉所屬地上建物產權給市府。不過，黨產會調查發現，救國團劍潭青年活動中心竟然不用搬遷，北市府就完成「完成點交」，過沒幾天國民黨更修正「發展觀光條例」落日條款展延5年，為救國團大開後門。

據黨產會調查，劍潭青年活動中心土地所有權人分別為台北市政府、鐵路局、國產署，建成落成背景為1973年國安局遷址後移交給救國團，1988年11月新建大樓完成。

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救國團當年取得劍潭青年活動中心建物產權約達65％，國有財產約占35％，該建物群座落台北市士林區百齡段6小段等15筆土地，分屬國產署、台鐵及台北市政府管理。

自1993年起，北市府每年向救國團就管理土地部分收取租金。2016年市府考量強制收回土地，須依約訴求救國團拆屋還地，但國產署、台鐵各自與救國團簽訂土地租約，必須至2019年、2020年始屆滿。而地上建物群相互連結無法區分權屬，即便區分出救國團所屬65％建物拆除，其餘建物勢必遭到破壞，連帶毀損國有財產，並不可行。

2016年7月，柯文哲主掌的北市府與救國團簽訂協議，救國團須於2024年12月底無償移轉所屬建物產權給市府，救國團仍須就其營利部分付租金給台北市政府。

據了解，長年經營劍潭青年活動中心的救國團迄今未領有旅館登記，也沒有申請意願。2016年救國團提出合作方案，願以無償捐贈地上物產權方式換得未來8年租約。2025年後救國團的地上物產權再歸還北市府，以利政府將整個園區做其他使用。

黨產會官員透露，北市府跟救國團簽的那份合約，期限是到2024年12月底，也就是最慢到去年12月底以前，救國團須移轉建物產權並搬走。台北市政府去年底前有行文黨產會，詢問救國團劍潭青年活動中心租約將屆，後續該如何處理。黨產會回覆須依法按照合約完成點交，讓地上物建物產權回歸國有

官員質疑，點交要全部清空，再清點移交，而北市府的「完成點交」是讓救國團劍潭青年活動中心原封不動繼續營運，官網還能預訂春節住房方案，合約到期都不用搬，這樣還能「完成點交」，救國團隔天一如往常繼續開。

更離譜的是，立法院1月7日在國民黨強勢主導下，三讀通過「發展觀光條例」部分條文修正案，將救國團青年活動中心、國軍英雄館等特定對象住宿場所，完成旅館業登記期限「落日條款」展延5年至2030年1月21日。

官員批評，劍潭青年活動中心是救國團仍有賺錢的據點，當然不願意放手。12月底合約到期，救國團有通天本領能夠不搬走，過沒幾天國民黨就通過「發展觀光條例」延長落日條款，完全無縫接軌。

他強調，救國團首屆主任是蔣經國，也是台北市長蔣萬安的阿公，難怪北市府這麼「優待」救國團，用這種方式完成劍潭青年活動中心的點交，是不是要再「賤租」給救國團？此舉實非市民之福。

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