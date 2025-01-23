吳春城質疑未拿專利如何推社運 王婉諭：社運跟「賺世代產業鏈」完全不同

時代力量23日舉辦「詐騙風險感知」民調公布記者會，會前時代力量黨主席王婉諭接受聯訪，回應壯世代等議題。（記者張嘉明攝）

2025/01/23 15:43

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨立委吳春城近日遭質疑利用「壯世代協會」圖利，吳春城表示，申請專利是職志，並稱若自己沒拿到專利，大家愛怎麼用就怎麼用，還推什麼社會運動。對此，時代力量黨主席王婉諭再回擊，商標註冊難道不是為了商業目的嗎？難道有人會去申請太陽花、野草莓、野百合的商標嗎？她強調，真正的社會運動跟你的「賺世代產業鏈」完全不一樣。

針對外界指稱他註冊「狀世代」商標有圖利之嫌，吳春城反問，「我有沒有去跟他們收取任何一毛錢的專利費？申請專利是一個職志，你做好事我都沒意見，但若你拿去做壞事，我才會限制他。」不過，若自己沒拿到專利，大家愛怎麼用就怎麼用，自己還推什麼社會運動？

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「他到底是活在哪個平行宇宙？」王婉諭說，她昨晚揭露吳春城「壯世代」不演了，完全沒有利益迴避後，今天吳春城面對媒體的回應，讓人瞠目結舌。雖然自己不是社會運動出身，但她也親身參與、協助過許多社會運動，卻從來沒看過哪個社運團體、發起人會把社運名稱的商標註冊下來。

王婉諭質疑，以常識而言，商標註冊難道不是為了商業目的嗎？難道有人會去申請太陽花、野草莓、野百合的商標嗎？她提醒吳春城，社會運動不是商業交易買賣，它是共同核心理念所觸發的集體行動，不會也不該屬於任何一個人，真正的社會運動跟你的「賺世代產業鏈」完全不一樣。

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