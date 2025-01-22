刪凍預算被質疑 國民黨：賴清德曾提案凍結公視4.5億

國民黨發言人楊智伃（右起）、新北市議員黃心華、台北市議員詹為元22日召開「強力監督總預算！高中生也能看懂的總預算解析，那些年民進黨刪過的預算」記者會。（記者張嘉明攝）

2025/01/22 10:52

〔記者施曉光／台北報導〕藍、白兩黨聯手砍殺2000多億後昨日三讀通過114年度中央政府總預算案，面對外界質疑，國民黨今日上午召開「強力監督總預算！高中生也能看懂的總預算解析，那些年民進黨刪過的預算」記者會，該黨發言人楊智伃指出，賴清德總統在97年擔任立委時，提案凍結公視預算4.5億元，這次國民黨只刪公視2300萬元，就被許多文化人出征，她要問的是，賴清德當年凍結公視預算，公視就再也無法產出優秀的作品嗎？

楊智伃表示，在野黨理性、合理刪減、凍結預算，民進黨卻造謠抹黑，所以國民黨要幫大家傳遞正確資訊，她強調，雖然這次預算刪除比例為歷年最高，但預算的成長幅度也是最高。

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楊智伃指出，民進黨立委曾經在2015年凍結教育部年度預算136億，難道國民黨也要造謠小朋友都不能上學了？賴清德在97年擔任立委期間，凍結公視4.5億預算，難道公視就再也不能產出優秀作品？在2012年民進黨稱陸委會預算是配合統戰，2024年民進黨就稱陸委會的預算是應對統戰，根本就是硬扯。

她並批評民進黨不紀念真正的抗戰英雄，卻要補助黑雄學院，黑雄學院怎麼比得上抗戰英雄？民進黨口口聲聲要抗中保台，卻反對改善國軍待遇，難道國軍不如黑雄學院？

國民黨新北市議員黃心華指出，國民黨在立法院各委員會刪減預算，都是與人民無關的首長特別費，被政府拿去給特定媒體、民間機構做歪曲事實宣傳的媒體宣傳費，以及刪減10%的水電費，他強調，政府機關本來就該帶頭做節能，而且在野黨只有刪官員出國教育訓練費，運動選手出國訓練費完全未刪。

黃心華強調，這次總預算只被刪除3.4%，每100元只刪3.4元，就像每個人從口袋拿走3.4元，但對賴政府而言就像已經世界末日一般，根本就是無能的政府。

黃心華還說，過去幾年來國家財政寬鬆，政府連年超徵稅收達4000億以上，而且政府預算總額連年成長，如果在野黨再不加強監督，難道要讓政府亂花錢？

國民黨台北市議員詹為元則質疑，為什麼政府總預算每年增加，但人民的生活卻沒有感受更好？學者認為經濟成長率與政府預算增加幅度不能脫離太遠，今年總預算大幅成長9%，但經濟成長率只有3%，在野黨當然要檢討監督。

詹為元表示，過去民進黨透過網路側翼指稱在野黨大砍預算，包括統一發票獎金民眾都將領不到等假訊息，但所有民眾該拿的補助、社會福利，一項都沒有少，而民進黨隨便編列的大內宣、特別費預算，當然應該減列，才能讓預算更有效率的使用到人民身上。

國民黨發言人楊智伃指時任立委的賴清德也曾凍結公視預算。（記者張嘉明攝）

台北市議員詹為元。（記者張嘉明攝）

新北市議員黃心華。（記者張嘉明攝）

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