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    立院三讀》野保法全面禁用獸鋏 業者未通報動物逸失可罰15萬

    立法院院會今（21日）三讀通過「野生動物保育法修正案」，明定全面禁用獸鋏，增訂原住民族可基於非營利自用獵捕野生動物的相關規範；另新增「東非狒狒」條款，未來若有保育類野生動物逸失，業者須通報及負擔圍捕費用，若未通報將處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會今（21日）三讀通過「野生動物保育法修正案」，明定全面禁用獸鋏，增訂原住民族可基於非營利自用獵捕野生動物的相關規範；另新增「東非狒狒」條款，未來若有保育類野生動物逸失，業者須通報及負擔圍捕費用，若未通報將處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（記者陳逸寬攝）

    2025/01/21 16:38

    〔記者陳政宇／台北報導〕為維護人道對待動物的普世價值，立法院院會今（21日）三讀通過「野生動物保育法修正案」，明定全面禁用獸鋏，增訂原住民族可基於非營利自用獵捕野生動物的相關規範；另新增「東非狒狒」條款，未來若有保育類野生動物逸失，業者須通報及負擔圍捕費用，若未通報將處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

    三讀條文規範，獵捕野生動物不得使用毒物，使用電氣、麻醉物或麻痺方法，架設網具，使用獵槍以外的其他種類槍械，以及使用陷阱或特殊獵捕工具，並增訂禁用獸鋏。使用違法獵捕野生動物者，主管機關得逕予排除或拆除並銷毀之，土地所有人、使用人或管理人不得規避、拒絕或妨礙。

    針對布農族王光祿狩獵釋憲案結果，三讀條文明定，台灣原住民族基於其傳統文化、祭儀或非營利自用，而有獵捕、宰殺或利用野生動物的必要者，不受部分相關規定的限制，但因其中不包含獸鋏，等於宣告全面禁用。而前述獵捕、宰殺或利用野生動物的行為，應經主管機關核准或備查。

    三讀條文指出，原住民族基於其傳統文化、祭儀或非營利自用獵捕、宰殺或利用野生動物，若未依法申報，若屬保育類野生動物，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，不適用第41條規定；若屬一般類野生動物，處1千元以上1萬元以下罰鍰，不適用第49條第1項第2款規定。

    另，因應前年六福村動物園狒狒脫逃事件，三讀條文新增，保育類野生動物於飼養或繁殖中應妥為管理，如有逸失，所有人或占有人應通報主管機關及自行積極圍捕，並得報請該直轄市、縣（市）主管機關協助圍捕，協助圍捕所需相關費用，由所有人或占有人負擔。

    若保育類野生動物之所有人或占有人保育類野生動物逸失時，未通報主管機關或未積極圍捕者，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

    至於動保團體關切的金屬套索（山豬吊），院會通過附帶決議，有鑑於套索等獵具在原住民族傳統文化具有不可替代性，理應受到一定程度的保護與尊重，農業部未來依法公告其他禁止獵捕野生動物的方法，應會商原住民族委員會後公告。

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