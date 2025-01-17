為戰爭災害做準備?王鴻薇砍1億預算 消防員工作權益促進會籲懸崖勒馬

國民黨立委王鴻薇（左）。（資料照）

2025/01/17 22:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院中央政府總預算協商．藍白立委提案刪除或凍結各部會預算，引發批評。其中國民黨立委王鴻薇將消防署消防救災業務預算中，包括新式頭盔防護裝備、戰術緊急傷患救護訓練等支出，竟以「是否為未來戰爭災害做準備」為由大砍1億元，消防員工作權益促進會今（17日）發文，呼籲王鴻薇懸崖勒馬，勿利用基層消防員以及民眾安全，做為政治鬥爭工具。

消防員工作權益促進會今日在臉書PO文說：「消防隊存在的目的，本來就是搶救災害，現代社會中災害種類日益多元，傳統的火災、救護案件已越來越常見複合犯罪、暴力等因子，消防人員執勤時遭遇暴力危害屢見不鮮，戰術救護能力不只是因應戰爭，在承平時期亦為急需。」

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消防員工作權益促進會接續指出，「立法委員王鴻薇於於日前提案消防署減列包含消防人員防護裝備、戰術緊急救護訓練在內之計劃經費一億元，實非妥當，況且政府機關就算是因應戰爭準備，亦無任何不妥，請王委員懸崖勒馬，勿把基層消防員及民眾安全做為政治鬥爭工具。」

而消防員工作權益促進會也在文中呼籲內政部消防署，務必針對解放軍5.8mm口徑步槍彈，來制定防彈背心規格，勿重蹈覆轍國軍抗彈板，在海外實測一槍貫穿的情形。

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