藍白稱執行死刑救綠民調 綠委反嗆：賴清德又不是9％馬英九

賴清德今表示，根據司法院憲法法庭的判決，死刑是合憲的，並沒有違憲，非常希望社會大眾能夠支持法務部依法行政。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/17 15:52

〔記者陳政宇／台北報導〕在憲法法庭判決死刑合憲後，法務部16日晚間首度執行死刑，國民黨立委吳宗憲呼籲民進黨別用死刑當成挽救民調，而民眾黨立委張啓楷也質問賴政府是否只是為搶救低迷民調。對此，民進黨立委郭昱晴今（17）日指出，總統賴清德的民調穩定5成，國民黨不滿意度持續攀升才是真正該搶救的對象；民進黨立委林俊憲也直言，民進黨無須透過死刑來轉移政治焦點，又不是當年9％的馬英九政府。

郭昱晴今指出，賴清德的支持度、信任度都穩定維持在5成至5成5，稱靠執行死刑救民調的說法，完全是悖離現實的無稽之談。國民黨與其有時間操作死刑議題，持續製造社會對立，不如趕緊回歸本業、謹守立委職責，儘速審查行政院總預算案。

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郭昱晴進一步強調，多家民調都顯示，國民黨的不滿意度已經多月持續攀升，幾乎所有國民黨區域立委都被點名，或民間開始自主進行連署罷免，事實上，真正該搶救民調的是國民黨才對吧？

林俊憲則說，執行死刑就是依法行政，我們尊重司法單位的決定，至於有什麼政治動機的猜測，或是有人放話稱這是在轉移焦點。

林俊憲直言，民進黨沒有任何焦點需要轉移，現在的政治焦點在於藍白亂政，面臨大罷免的風潮，有政治危機的是藍白兩黨，民進黨不需要透過執行死刑來轉移政治焦點，又不是當年9％的馬英九政府。

此外，一名黨政人士也指出，法務部依嚴謹的程序，詳細審核所有死刑犯是否合乎憲法法庭判決意旨，確認黃麟凱不具不得執行死刑事由，才依法簽請部長令准執行。從程序正義、人權價值角度看並無疑義。國民黨多年來不斷拿死刑操弄民粹，但都忘了是馬英九總統任內將「公民與政治權利國際公約」、「經濟社會文化權利國際公約」國內法化，加上時任法務部長王清峰貫徹廢死理念，廢死才成為議題。

該人士說明，賴清德在總統候選人辯論會時就清楚表達，台灣現在沒有廢死，但執行死刑有縝密程序，廢死需要高度社會共識；希望問題回到源頭改善，最好的刑事政策是社會政策。在憲法法庭做出死刑合憲判決後，賴清德也表示尊重，期待相關部門依判決意旨修正配套法規，以符合程序正義、人權價值，讓法制更加完善。

黨政人士指出，不管是司法檢調偵辦貪腐案件，國會各種亂象，乃至執行死刑，屢有總統介入的不實影射。但賴清德的態度始終一致，尊重司法獨立、國會自主，台灣是法治的國家，一切都要依法合憲。

民進黨立委林俊憲直言，民進黨無須透過死刑來轉移政治焦點，又不是當年9％的馬英九政府。（資料照）

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