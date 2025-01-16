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    點名藍白8立委亂砍總預算 民進黨：這些人正在刪掉你的權益！

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

    2025/01/16 18:35

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕114年度中央政府總預算審查進入關鍵階段，民進黨今（16日）在臉書PO出圖卡，列舉八名國民黨、民眾黨立委的預算刪減提案，痛評他們「只想要毫無道理亂砍政府預算，這樣做不僅會讓政府停擺，更會衝擊到每一位國人的權益」。

    1.民眾黨立委黃國昌

    針對台鐵事故率不滿意，卻提案刪減「台鐵軌道結構安全提升計畫」經費5000萬元，並凍結5000萬元。民進黨質疑，「這樣不是反而讓台鐵無法更安全？邏輯在哪？」

    2.國民黨立委徐欣瑩、牛煦庭

    兩人提案將「性別平等業務費」刪減到僅剩3000元，理由是「性侵案件過多」。民進黨批評，此舉恐讓性侵害防治出現破口，影響性別平權推進。

    3.國民黨立委王鴻薇

    因擔心遭到罷免，提案將中央選舉委員會「業務費」刪減一半。民進黨斥責此舉無異於「沒收罷免權」。

    4.國民黨立委張嘉郡

    身為農業縣出身立委，卻提案將農業部「業務費」與「設備與投資預算」刪減到僅剩1元。民進黨批評此舉嚴重損害農民利益。

    5.國民黨立委林思銘

    提案刪減客委會補助「大港開唱」的「客家文化產業發展獎補助費」350萬元，並凍結250萬元。民進黨質疑其身為客家人卻不支持文化推廣活動。

    6.國民黨立委廖先翔

    不懂得欣賞動漫梗，提案把內政部「媒體政策及業務宣傳費」全砍掉，遭批評是「沒收創作自由」。

    7.國民黨立委陳玉珍

    對於影視界表達反對意見置之不理，堅持要把文化部補助公共電視的「影視及流行音樂推動與輔導」經費全砍掉。

    民進黨強調，政治不是遠在天邊，而是近在眼前。如果不關心在野黨瞎砍預算，後果將難以想像。你或你的孩子、你的爸媽、你的爺爺奶奶，都可能遭受損失，更可能生活在不安全的環境當中！請把貼文轉發給身邊的親朋好友，一起拒絕在野黨不講道理亂刪預算！

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

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    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

    民進黨在臉書PO出圖卡，抨擊八名在野黨立委的預算刪減提案。（翻攝自民進黨臉書）

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