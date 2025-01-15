藍砍預算指大港開唱無助客家推廣 林宜瑾：國民黨輕賤文化藝術

立法院朝野黨團今（15日）起密集協商114年度總預算，國民黨立委林思銘提案將10億6千9百萬1千元的客家文化產業發展補助費減列350萬元、凍結250萬元。（林宜瑾辦公室提供）

2025/01/15 23:18

〔記者李文馨／台北報導〕立法院朝野黨團今（15日）起密集協商114年度總預算，國民黨立委林思銘提案將客家文化產業發展補助費減列350萬元、凍結250萬元，案由提到2024大港開唱等活動，看不出補助案與推廣客家文化或吸引客庄青年回鄉有任何助益。對此，民進黨立委林宜瑾批評，國民黨輕賤文化、音樂與藝術，恣意凍砍預算，無非就是在與音樂人，以及熱愛音樂的我們為敵。

林思銘提案指出，客委會於114年度預算所編列之「客家文化產業發展」工作計畫，目的包含推動客家文化、優質客庄文化發展及吸引客庄青年回鄉。故也於此工作計畫下，編列獎補助費以從各不同活動或廣宣層面，去達到以上所提之預算執行目標。

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案由也提及，經查從113年第1季至第3季，客委會所補助、捐助之各項活動中，竟包含2024總統府音樂會（The Power ofFreedom） 、2024大港開唱及國家交響樂團2024歐洲巡演國內媒體訪問等多案，皆完全看不出這些補（捐）助案與推廣客家文化或吸引客庄青年回鄉，有任何關係或能達成任何助益。因此提案減列350萬元、凍結250萬元

對此，林宜瑾表示，國民黨全面進行思想及創作審查，就在大港開唱完售的今天，他們赫然發現，國民黨透過預算案點名清算大港開唱，施壓行政部門不該給予補助。而她去年10月在文化部的質詢中，盛讚各地音樂祭在文化部的補助與輔導下，遍地開花、盛大舉辦，但是這個榮景極可能在國民黨的濫砍預算下，遭遇危機。

林宜瑾指出，如大家所看到的，國民黨認為客委會預算與客家文化推廣無關，決定大刀一揮刪凍補助音樂活動的預算，但國民黨根本不了解，每年大港開唱都邀請不少客語樂團與歌手，更是藴育許多優秀音樂人的搖籃，包括春麵樂隊、龔德、邱淑蟬、羅時豐等客家音樂人都參與過大港，這些表演者都曾受過金曲獎入圍與得獎的肯定。

林宜瑾提及，不只客家音樂演出，近年大港開唱等音樂活動更是走向國際，吸引海內外無數音樂人參與，然而輕賤文化、音樂與藝術的國民黨恣意凍砍預算，無非就是在與音樂人，以及熱愛音樂的我們為敵。

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