公司門口掛五星旗 僑委盧蔓菁澄清只是商業策略：台灣是唯一祖國

僑務委員盧蔓菁澄清，公司懸掛中國國旗純粹出於商業策略與國際禮儀考量，與她的國家立場無關，「台灣是我心中唯一的祖國」。五星旗示意圖。（資料照）

2025/01/15 22:33

〔記者黃靖媗／台北報導〕週刊昨天報導，有僑民指控美國密西根州僑務委員盧蔓菁（原名：盧曼菁）涉霸凌、在公司門口懸掛中國國旗。盧蔓菁今（15）日澄清，懸掛中國國旗純粹是出於商業策略與國際禮儀考量，與她的國家立場無關，「台灣是我心中唯一的祖國」，與中國是兩個主權獨立、互不隸屬的國家，霸凌指控則是有人以個人恩怨編造故事。

盧蔓菁今天下午發聲明說，公司門口分別懸掛象徵她生活與奮鬥的美國國旗、代表血脈與根源的中華民國國旗，與生產工廠所在地中國的國旗，台灣是她成長的家園、心中唯一的祖國，與中國是兩個主權獨立、互不隸屬的國家。

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盧蔓菁說，在公司門口懸掛中國國旗純粹是出於商業策略與國際禮節的考量，並不代表她對中國的政治認同，與她的國家立場無關，展現的是尊重合作夥伴的態度，而非政治立場。

盧蔓菁指出，她經常遇到來自中國的客戶因中華民國國旗心生不滿，但她始終堅守立場，寧可失去生意，也不願抹煞國家的尊嚴與信念，台灣主權是不可動搖的，中國人士也只能接受現實，踏進她的公司。

針對霸凌指控，盧蔓菁說，這是毫無實證地進行抹黑與攻擊，並以個人恩怨編造故事、散布謠言，她除了嚴正駁斥外，也已委請律師蒐證，若後續仍有散布謠言、侵害名譽、分化僑界等言論，勢必會採取法律行動。

對於學歷造假指控，盧蔓菁說，她畢業於銘傳五專，後續於俄亥俄州立大學取得學士學位，部分社群網站學歷呈現為俄亥俄州立大學碩士，純屬誤植，她有疏失查證之責，向大眾道歉。

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