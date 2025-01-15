轟藍白濫用「通刪」手段審查總預算 時力：癱瘓國家毫無實質意義

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/01/15 14:08

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院朝野黨團今日起將密集協商114年度中央政府總預算案，國民黨團提案將NCC、數發部、陸委會的業務費全部砍到1元；民眾黨團則通刪各機關水電費30%。時代力量抨擊，藍白把立法院慣用的通刪手法，玩成癱瘓國家的工具，除了嚴正譴責藍白兩黨，也要呼籲應改革立法院預算審查的機制，回歸專業審查，別再依靠通刪，這才是為人民實質把關荷包的國會。

時力指出，總預算協商本該是幫人民看緊荷包，監督政府施政成效的大事，但今年藍白卻提出的各種荒唐預算案，把國家的發展、人民的生計，當成政治鬥爭的工具。在業務費上，國民黨把NCC 、數發部、陸委會的業務費全部砍到1元，又凍結大部分機關70%的業務費，這根本不叫監督，而是惡搞。

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時力說明，業務費是行政機關運作的基本費用，包含寄掛號的郵資、水電費、電話網路費等；司法機關請專家鑑定證物、邀請學者來開會，也是業務費，而國民黨大砍業務費，只是在為難公務人員，癱瘓行政機關的日常運行。

在水電費部分，民眾黨通刪水電費30%不得流用。時力抨擊，民眾黨假預算監督之名，行要脅癱瘓政府之實，沒水沒電，要公務員怎麼做事？提出這種案子的台灣民眾黨，根本就是來亂的，完全是一個失格的在野黨。

時力提及，「通案刪除」是預算審查的一個惡性慣例，就是在總預算協商的一開始，先講好今年總共要刪多少預算，列出一些共同的項目讓各機關去刪，不夠的部分中央政府自己再去找地方刪，而監督個別機關作為、計畫的預算提案，在通刪下基本上等於作廢。

「過去幾年，通案刪除的比例大約在1.2%，也就是270至300億左右。」時力表示，各機關面對通刪也早有準備，預留通刪額度，讓立法院有業績可以交差，每年看到新聞報導立法院刪減總預算的金額，指的就是這筆通刪。

時力續指，本黨過去在立法院，一直強烈反對立法院依賴通案刪除來審預算。因為預算審查，是要好好檢視每一筆錢花得有沒有效，而不是大刀一砍，製造幫人民省錢的假象。長期仰賴通刪的結果，就是大部分立委，根本缺乏預算監督的能力，也不懂各機關的業務，只把預算提案當成政治鬥爭的工具，大部分的提案，到最後也只是在協商時吵架的籌碼，完全沒有實質意義。

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