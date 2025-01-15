立院討論憲訴法暫時處分案 莊瑞雄：憲政機關應獨立 建請司法院提釋憲

民進黨籍立委莊瑞雄質詢時指出，憲政機關不該受到立法影響，應該主動提出釋憲，不能讓立法院癱瘓憲法法庭。（資料照）

2025/01/15 12:34

〔記者吳昇儒／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天邀請司法院、法務部進行專案報告，針對「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」進行討論。民進黨籍立委莊瑞雄質詢時指出，憲政機關不該受到立法影響，應該主動提出釋憲，不能讓立法院癱瘓憲法法庭。

莊瑞雄指出，立法院基於民意要求有監督之責，但與憲政機關也要相互尊重，而司法院曾提及憲法訴訟法修正通過造成憲政機關運作上的困難。司法院若真的有魄力的話，應該提起釋憲。雖然看起來很矛盾，光司法院與憲法法庭的關係，外界就可以討論非常久了。

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但依照1995年釋字371號時，原本只有最高法院可以聲請釋憲，最後大法官一槌定音，認定各級法院法官也都是獨立審判，因此都可以提起釋憲，停止只有最高法院可以釋憲的條文。

如果立法院這樣的機關，通過的法律，限縮、甚至癱瘓司法院，尤其是憲法法庭運作。憲法法庭總不能說，因為憲訴法條文通過，基於本身是司法機關，不便提起釋憲，然後條文生效後，門檻提高，憲法法庭只好停擺，若是這樣的思維，司法院與憲法法庭就是失職、怠惰。

憲法法庭書記廳廳長楊皓清說，憲訴法的規定，總統及五院針對行使職權時，所使用的法規範，有牴觸憲法的部分都可以聲請解釋憲法，在法條上的適格來說，無庸疑問。

但司法院院長除了行政首長，另也是憲法法庭審判長的情況下，是否要以行政機關身分，向憲法法庭來提出釋憲案，這個要首長做全盤的審酌。

莊瑞雄說，釋字530號裡面講得很清楚，審判獨立，是基於整個權力分立跟制衡的原理，司法本來就有自主性，否則立法院基於一個民意通過的法令，然後把整個憲法法庭癱瘓掉，這樣不是機關怠惰嗎？

楊皓清則回應，有關憲法法庭程序自主權，要到甚麼範圍，因為討論的案子已經繫屬憲法法庭，身為司法行政，不方便說明，屆時要看大法官如何解釋說明。

莊瑞雄又提及，立法機關代表民意，但我們的憲法的設計，不是至有立法機關代表國家，憲政機關不是只有立法機關，憲政機關是權力分立，還是一個制衡原理，司法本來就是代表國家，要看法律合不合理，而不是為了政黨。司法機關哪有在講民意，韓國總統尹錫悅選出來也有很大的民意，但司法代表國家，還不是把他抓起來了，不能因為立法機關訂出一個法律而把憲法法庭癱瘓掉。

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