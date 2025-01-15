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    國民黨將公視23億預算全刪 郭昱晴：等同直接叫公視關台

    郭昱晴指出，國民黨將公視23億預算直接全數減列，等於是要叫公視直接關台。（資料照）

    郭昱晴指出，國民黨將公視23億預算直接全數減列，等於是要叫公視直接關台。（資料照）

    2025/01/15 09:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院朝野黨團今起將密集協商「一一四年度中央政府總預算案」，國民黨團提案刪、凍多筆預算。民進黨立委郭昱晴14日在臉書發文指出，國民黨將公視23億預算直接全數減列，郭昱晴直言，這等於是要叫公視直接關台。

    郭昱晴提到，文化部先前審查公共電視預算時，在野黨一直拿「TaiwanPlus」開刀，用下載數挑剔其成效，無視2億次觀看數；用近期的節目內容爭議放大缺失，完全無視TaiwanPlus是台灣首個全英語新聞資訊內容的國際媒體平台。

    郭昱晴表示，TaiwanPlus從零開始才成立3年，好不容易慢慢做出成績，連CNN、BBC、NHK、Bloomberg、半島電視台等國際媒體皆有引用Taiwan Plus報導，但在野黨完全不在意，就是不給台灣有任何可以向國際發聲的機會。

    郭昱晴強調，除了Taiwan Plus，更別談公視在去年10月第59屆金鐘獎，在節目類與戲劇類獎項中，分別獲得11座及10座獎項，公視台語台也在戲劇類獎項獲得1項。

    郭昱晴直言，看到國民黨「大筆一揮」刪除公視23億預算，無非就是要公視直接關台，所有優質節目和公視影視從業人員的生計就陷入窘境。他也附上國民黨的提案書內容，指出提案人簽名者是林思銘以及陳玉珍。郭昱晴說：「很好！這筆帳該算在誰的頭上，請大家銘記在心！」

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