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    廖先翔竟因「冷氣團藍白色調」刪預算 周軒傻眼：王鴻薇也是欸......

    藍委廖先翔拿內政部提醒冷氣團來襲的圖使用藍白配色，疑似醜化在野黨，提案將內政部的「媒體政策及業務宣導費」預算全數刪除。（圖翻攝自內政部臉書）

    藍委廖先翔拿內政部提醒冷氣團來襲的圖使用藍白配色，疑似醜化在野黨，提案將內政部的「媒體政策及業務宣導費」預算全數刪除。（圖翻攝自內政部臉書）

    2025/01/14 17:22

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院明天將就114年中央政府總預算進行協商，國民黨團大舉刪除政府機關文宣費，其中藍委廖先翔竟拿內政部提醒民眾冷氣團來襲的圖使用藍白配色，疑似醜化在野黨為由，提案將內政部的「媒體政策及業務宣導費」預算全數刪除，讓大批網友傻眼。

    內政部本月10日在臉書發文，提醒大家強烈冷氣團來襲，做好保暖工作，貼文配圖跟上動漫《進擊的巨人》劇場版上映時事，使用奇形種巨人的形象，整體色調為藍白。沒想到廖先翔批評該圖「奇醜無比」、「疑似醜化在野黨」，有違行政中立，亦失內政部應有的高度及格局，提案全數減列內政部「媒體政策及業務宣導費」1192萬5000元。

    該消息曝光後讓大批網友傻眼，「有沒有那麼可悲啊，冷氣團用藍色多久了？」、「什麼都能嫌，要不要直接回祖國？」、「所以他自己認證藍色在野黨很醜？」、「不然冷氣團要用什麼顏色？藍白怎麼不把自己各個月領21w也刪一刪？」、「用這麼幼稚的理由實在太好笑」、「提出那麼蠢的理由，不如直接說，就是想刪，就是不爽給！」、「就算今天用紅橙黃綠靛紫，也會有理由可說！欲加之罪 何患無辭」。

    政治工作者周軒也翻出藍委王鴻薇去年12月13日，在臉書提醒冷氣團來襲的貼文用途，同樣也是藍白色調，無奈表示「貴黨王鴻薇一樣藍白配色宣導冷氣團來襲欸……」

    藍委廖先翔拿內政部提醒冷氣團來襲的圖使用藍白配色，疑似醜化在野黨，提案將內政部的「媒體政策及業務宣導費」預算全數刪除。（圖翻攝自內政部臉書）

    藍委廖先翔拿內政部提醒冷氣團來襲的圖使用藍白配色，疑似醜化在野黨，提案將內政部的「媒體政策及業務宣導費」預算全數刪除。（圖翻攝自內政部臉書）

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