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    盧秀燕要孵大巨蛋 新任運動局長游志祥：拚明年簽約

    台中運動局長游志祥（左）今日布達上任。（記者蘇孟娟攝）

    台中運動局長游志祥（左）今日布達上任。（記者蘇孟娟攝）

    2025/01/10 19:22

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中巨蛋」去年動工興建中，預計2030年完工，台中市長盧秀燕日前宣布加碼打造「大巨蛋」，今日布達上任的運動局長游志祥說，目前大巨蛋地點已縮小到2、3處評估中，將拚今年選址確定，明年簽約啟動。

    台中去年通過追加預算，斥資99.98億元打造可容納1萬5500席的台中巨蛋，因去年世界棒球12強錦標賽在啟用不久的台北大巨蛋登場，吸引爆滿球迷，加上演唱會商機，盧秀燕去年也喊出將加碼推建「大巨蛋」。

    台中市前運動局長李昱叡去年8月轉換跑道，遺缺由台中市運動局副局長游志祥代理，代理期間表現受肯定，游志祥今獲真除布達宣誓上任，盧秀燕說，游志祥過去曾服務於交通局、建設局，擔任過新竹縣交通旅遊處長，具交通、工程專業背景，是斜槓局長，回到運動局服務逾2年時間，各項業務處理得宜，獲運動界及局內同仁大力支持，台中市從區域型到國際性運動賽事活動相當多，各式業務行政作業繁重，他任重道遠，勉他不辜負眾人期望，持續栽培潛力選手、扎根基層運動。

    游志祥說，台中市目前推動「1234」運動設施升級，包括興建1個足球園區、2處全民及樂活運動館、3顆蛋（雙館巨蛋及大巨蛋）、4座國兒運啟用與興建，會全力如期打造，優化台中運動環境。

    針對大巨蛋的規劃進度，游志祥說，地點評選條件包括須基地面積達10餘公頃以上、位交通便捷之處及土地沒有待處理的地上物的「素地」等，且要緊鄰周邊產業發展，目前已鎖定2、到3處地點評估中，目標在今年選址確定，能在市長盧秀燕任內、明年完成簽約，讓後續接任市長可以直接打造大巨蛋，至於是採民間投資興建或是市府自費打造，游志祥說，市府持開放態度並行規劃。

    彰化縣日前也宣布要拚建大巨蛋，中彰生活圈屆時恐有兩顆大巨蛋，游志祥說，台中擁有相關產業競爭力強等利基，會全力孵出可容納3萬餘人規模的大巨蛋。

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