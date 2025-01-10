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    動保法分割提案增立委評鑑分數？葉元之：不應混為一談

    國民黨立委葉元之。（圖由葉元之國會辦公室提供）

    國民黨立委葉元之。（圖由葉元之國會辦公室提供）

    2025/01/10 19:36

    〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕國民黨立委葉元之被控為了增加公民團體的立委問政評鑑分數，把動保法同一個法案分成四個提案。對此，葉元之反駁，每一個法案都是不同的問政及修法方向，不應混為一談；若要以此類比，民進黨立委黃捷提出的兩岸人民關係條例相關修法，也應用放大鏡檢視。

    黃捷則表示，歡迎拿放大鏡檢視她的提案，每一條都是因應當下國家防衛所需，一次次及時滾動修法來強化國安，包括立委赴中申報、退將被吸收為統戰樣板、中配立委爭議等，每一條修法不僅禁得起考驗，更有修法迫切性。她也呼籲，葉元之自己的提案自己負責，正面向社會說明提案要旨即可，不要因為面臨罷免，就牽拖認真的同事。

    立法院院會今日舉行本會期第17次會議，葉元之有4個與動保法有關的提案，擬交經濟委員會審查，被質疑是為了增加公民團體的立委問政評鑑分數，把一個法案分成四個提案。

    葉元之說明，他這四個提案完全不是同一件事，要怎麼併案去處理？連條號都不一樣，當然要拆開。例如動保法第十條，是要將夾娃娃機夾動物入法，禁止虐待動物；第十四條之三是要求民間機構自己設置動物收容所，要向直轄縣市主管申請許可，避免有販賣或虐待動物的收容機構。

    葉元之指出，第廿五條是加重虐待動物刑責；第廿五之二條是要提高違規繁殖場罰責，這些本來就沒有辦法變成一案，在一個案由裡面把四種樣態說清楚。

    對於外界質疑是為了增加公督盟的提案分數，葉元之表示，本會期是預算會期，公督盟不會算法案分，法案加分的部分是公督盟自己定義的所謂「公益法案」，那個要提案委員自己寫評分表送給公督盟參考，公督盟也有決定的權利。而且，國民黨團已經做出決議，不配合參與公督盟評鑑，民進黨立委不要以小人之心，度君子之腹。

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