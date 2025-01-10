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    外傳8成警月退拿7.4萬 銓敘部：刻意誤解誇大指責

    外界扭曲指8成警月退拿7.4萬元，銓敘部澄清，這是刻意誤解、誇大指責。（銓敘部提供）

    外界扭曲指8成警月退拿7.4萬元，銓敘部澄清，這是刻意誤解、誇大指責。（銓敘部提供）

    2025/01/10 17:34

    〔記者林曉雲／台北報導〕藍白強行通過警消年改修法，外傳8成退警月拿7.4萬元，還有人點名是銓敘部長施能傑說的。銓敘部今澄清，銓敘部一直都是說明依新制月退休所得「上限」金額是7.4萬元，從未指8成警消月退拿7.4萬元，外界誤解甚大，並刻意誇大指責，強調修法最爭議之處在於不平等對待。

    銓敘部表示，針對警察人員525俸額退休所得替代率上限80%，外界對銓敘部說法有所誤解，銓敘部所說修法後的月退休所得「上限」金額是7.4萬元，係指警察人員525俸額退休所得替代率80%的最高金額，並作為與其他公務人員差距的對照；此與外界因不瞭解退撫制度的用語，簡化說成8成退警會領7.4萬元，兩者實在大不相同，退休人員即使是相同退休所得上限，也會因為退休年資新制和舊制年數組合不同、退休俸額等條件不同，實際月退休所得自然有個別差異性。

    銓敘部也說明，採用法定的月退休所得替代率上限當作計算標準，乃是任何修法過程評估方式的做法，對於外界誤解銓敘部，並刻意誇大的指責，銓敘部感到遺憾。

    銓敘部表示，這次修法的最關鍵之處是不公平對待，單獨將警察人員替代率上限由60%提高到80％，而且不會逐年調降，遠高於其他公務人員調降至60%，且高於原相同等級的公務人員月退休所得，繳費相同但給付差距甚大，這才是銓敘部反對的主要原因。

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