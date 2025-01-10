憲訴法覆議案遭否決 民進黨團：釋憲及暫時處分文件即刻送出

立法院民進黨團幹事長吳思瑤於「憲法訴訟法覆議案」遭否決後，於議場前受訪。（記者謝君臨攝）

2025/01/10 16:41

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今天以62對51票，否決行政院所提「憲法訴訟法覆議案」。民進黨團幹事長吳思瑤於會後受訪指出，將在憲法授權範圍內窮盡一切努力，挽救憲法、挽救憲政精神、捍衛民主秩序，民進黨團已準備好聲請釋憲及暫時處分相關文件，將即刻送出，啟動所有憲法救濟程序。

立院上月20日三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法修正案，要求憲法法庭要有10位大法官才能審議；若要做成違憲判決至少要有9位大法官同意。行政院認為有窒礙難行之處，本月2日經總統核可移請立院覆議。而在藍營強勢主導下，今日院會並未邀請行政院長列席說明，由各黨團代表發言後直接表決覆議案。

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吳思瑤於會後受訪指出，立院有新三寶，加高的圍牆、不敢使用的保溫杯，以及佩戴秘錄器的警察。立院應當是民主可以多元發聲的場域，現在卻成為禁錮少數黨發言的民主煉獄，今天的覆議案一定會被記入歷史一筆。

吳思瑤批評，立法院長韓國瑜主政的國會，已讓違憲成為常態、惡例成為慣例，覆議案何其重大，尤其憲訴法攸關憲政秩序要重建還是摧毀，國會再次審視珍貴機會的覆議案，但不經討論，直接表決；沒有討論、不是民主，沒討論直接表決是現在國會的民主，「民主」兩個字是否要改寫？

她也強調，這是1999年「立法院職權行使法」上路以來，第7次覆議案行使，也是唯一的例外，未邀請行政院長進行詢答，卓榮泰院長多次表達非常樂意前來立院，針對行政院所提覆議案報告、詢答，這是閣揆的權利也是義務。

吳思瑤說，過去至今覆議案都有詢答，唯一一次極端罕見案例是會計法，但那次不需詢答是行政、立法針對一個錯字缺漏形成共識，也是立院各黨共識，但這次憲訴法行政、立法並未達成共識，立院怎可片面拒絕閣揆來報告。而朝野協商，民進黨作為少數黨也有發言論述的權利，卻被多數黨剝奪。

她坦言，民進黨立委確實有很深的無力感，但不是來自表決居於劣勢會輸，這是席次劣勢產生的必然，我們心知肚明也坦然接受。無力感是來自身為立委不需再有問政專業、捍衛程序正義，所有議案可以不討論就表決，會按鈕就好，躲在藍白兩黨政治計謀下直接表決，我們一身所有的好武功都完全發揮不了。

吳思瑤強調，憲訴法不論是法律實務運行、經驗、國際案例，以及台灣社會各方意見，都想充分對話，但民進黨立委只能每天和藍白舉手、按鈕，這是國會的悲哀，也是很深的無力感來源，但我們不會放棄，表決會輸，但要贏得民心，論述要贏，讓人民知道真相。

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