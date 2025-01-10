為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    5檢察官餐敘吳乃仁是「被設局」？侯漢廷曝照：雙方相談甚歡

    侯漢廷於社群媒體貼出吳乃仁（右）與檢察官餐敘後照片。（侯漢廷提供）

    侯漢廷於社群媒體貼出吳乃仁（右）與檢察官餐敘後照片。（侯漢廷提供）

    2025/01/10 16:35

    〔記者甘孟霖／台北報導〕日前民眾黨立委黃國昌爆料，去年12月，欠國家1.7億餘元的前台糖公司董事長吳乃仁，現身於台北市中山北路二段的高檔無菜單料理餐廳，席間還有一票檢察官；事後媒體報導指檢察官稱不知吳乃仁會到場，且快速吃完就離席。新黨台北市議員侯漢廷今（10日）則披露3張餐敘照片，並表示一行人餐敘吃到最後一刻，將近9點50分才從餐廳離開。

    侯漢廷今表示，新聞報導部分檢察官自清稱事前不知吳乃仁會到，感覺被設局，且強調快速餐敘，但是就他所掌握資料，一行人吃到最後一刻，接近9點50分才與吳乃仁相差不到3分鐘從餐廳離開，媒體報導是為替檢察官洗白、帶風向。

    他質疑，時間點都要說謊，這令人懷疑是早就約定，縱使是設局，為什麼有人用不正當手段「設局」讓檢察官與吳乃仁碰面？會中談了什麼？事後未向政風系統通報登錄，也有違反公務員廉政倫理規範之虞。

    他說，如果真是不知情，懷疑被設局，那應該當下要即刻離開，或是事後要即刻登錄，但從畫面中可以看到，好像並沒有檢察官神色有露出不悅的表情，大家還在門口相談甚歡。

    他表示，如果他是北檢，就會比較對台北市長柯文哲的標準，先把這些人都羈押起來，手機扣留，看有沒有神秘的USB硬碟，再來查查有沒有金流。

    他也喊話曾幫吳乃仁背書的總統賴清德，對於吳積欠國家1.7億元有何看法？另法務部長鄭銘謙對檢察官與吳吃喝玩樂有什麼看法？

    此外他也提到，吳乃仁餐後也違法抽電子加熱菸，他已經向台北市衛生局檢舉。

    侯漢廷於社群媒體貼出吳乃仁與檢察官餐敘後照片。（侯漢廷提供）

    侯漢廷於社群媒體貼出吳乃仁與檢察官餐敘後照片。（侯漢廷提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播