5檢察官餐敘吳乃仁是「被設局」？侯漢廷曝照：雙方相談甚歡

侯漢廷於社群媒體貼出吳乃仁（右）與檢察官餐敘後照片。（侯漢廷提供）

2025/01/10 16:35

〔記者甘孟霖／台北報導〕日前民眾黨立委黃國昌爆料，去年12月，欠國家1.7億餘元的前台糖公司董事長吳乃仁，現身於台北市中山北路二段的高檔無菜單料理餐廳，席間還有一票檢察官；事後媒體報導指檢察官稱不知吳乃仁會到場，且快速吃完就離席。新黨台北市議員侯漢廷今（10日）則披露3張餐敘照片，並表示一行人餐敘吃到最後一刻，將近9點50分才從餐廳離開。

侯漢廷今表示，新聞報導部分檢察官自清稱事前不知吳乃仁會到，感覺被設局，且強調快速餐敘，但是就他所掌握資料，一行人吃到最後一刻，接近9點50分才與吳乃仁相差不到3分鐘從餐廳離開，媒體報導是為替檢察官洗白、帶風向。

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他質疑，時間點都要說謊，這令人懷疑是早就約定，縱使是設局，為什麼有人用不正當手段「設局」讓檢察官與吳乃仁碰面？會中談了什麼？事後未向政風系統通報登錄，也有違反公務員廉政倫理規範之虞。

他說，如果真是不知情，懷疑被設局，那應該當下要即刻離開，或是事後要即刻登錄，但從畫面中可以看到，好像並沒有檢察官神色有露出不悅的表情，大家還在門口相談甚歡。

他表示，如果他是北檢，就會比較對台北市長柯文哲的標準，先把這些人都羈押起來，手機扣留，看有沒有神秘的USB硬碟，再來查查有沒有金流。

他也喊話曾幫吳乃仁背書的總統賴清德，對於吳積欠國家1.7億元有何看法？另法務部長鄭銘謙對檢察官與吳吃喝玩樂有什麼看法？

此外他也提到，吳乃仁餐後也違法抽電子加熱菸，他已經向台北市衛生局檢舉。

侯漢廷於社群媒體貼出吳乃仁與檢察官餐敘後照片。（侯漢廷提供）

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