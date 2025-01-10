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    立院否決憲訴法覆議案 政院：審慎評估下一步作為

    在藍白陣營人數優勢下，立法院院會今（10）經表決，以62票對51票，否決行政院所提「憲法訴訟法覆議案」。（記者塗建榮攝）

    在藍白陣營人數優勢下，立法院院會今（10）經表決，以62票對51票，否決行政院所提「憲法訴訟法覆議案」。（記者塗建榮攝）

    2025/01/10 16:22

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院今（10日）否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，非常遺憾立法院最後仍未邀請行政院長卓榮泰說明覆議案就作出表決，政院對國家如此的憲政發展感到無比惋惜。行政院將蒐集相關資訊，徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為，以維護憲政體制正常運作。

    李慧芝指出，卓揆在此次憲法訴訟法修法的影響中，最關心兩件事，第一，憲政體制是否會因為此次修法而造成憲政權力失衡；如果要調整中華民國憲法的權力分立架構，應該要循修憲的管道處理，而不是透過修法的方式，增加憲法法庭評議的困難程度，甚至利用人事同意權的行使來技術性拖延，致使憲法法庭無法正常運作，這都破壞了中華民國憲法架構下，憲政機關彼此應該要有的尊重與信任關係。

    李慧芝強調，卓揆最關切的第二點，是人民的權利是否因為憲法法庭被無限期癱瘓而無法得到伸張；在相關的討論會議當中，卓揆不只一次對此表達擔憂，尤其憲法法庭99%的聲請釋憲案件都來自一般國民，國家應該要盡各種努力讓人民能夠獲得救濟，而不是想方設法阻礙人民的權益、救濟之路。

    李慧芝表示，行政院在正式接獲立法院覆議結果通知後，將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步的作為，以維護憲政體制的正常運作。

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