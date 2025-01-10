立院否決憲訴法覆議案 時力批藍白是台灣的不幸

立法院院會10日針對憲訴法覆議案投票，結果未通過，國民黨立委舉牌合影慶祝。（記者塗建榮攝）

2025/01/10 16:16

〔記者李文馨／台北報導〕行政院針對「憲法訴訟法修法案」提出覆議，立法院國民黨團、民眾黨團今（10日）以62票對51票否決覆議案。時代立量指出，國民黨秘書長黃健庭在投票前「無法接受大法官否決國會法案」的說法，坐實修法就是為了報復憲法法庭；最諷刺的是，藍白兩黨明天還要在司法節上街頭，以司法正義為名，干預、挑戰司法審判的獨立性，「有這樣的在野黨，真是台灣的不幸」。

時代力量表示，毫不意外，行政院針對《憲法訴訟法》所提出的覆議案，稍早遭藍白聯手否決。破百位的法律學者對立法院發出沈痛呼籲，還是無法動搖藍白通過惡法的決心，而且國民黨秘書長黃健庭在投票前一席「無法接受大法官否決國會法案」的說法，更坐實了這次修法，就是為了報復憲法法庭。

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時代力量指出，藍白兩黨為了自己的政治仇恨，犧牲民眾權益、破壞憲政體制，他們完全無法接受，接下來，因《憲法訴訟法》修法後規範的大法官人數不足，將導致9成以上與人民權益相關的案件，無法由憲法法庭作出裁決，只能因「人數不足」將案件駁回、不受理，憲法法庭徹底癱瘓，所有釋憲案都將停擺。

時代力量表示，依照《憲法》，三讀後的法案，總統必須在10天內公布，並在總統公布後的第3天正式生效，他們呼籲府院儘速尋求釋憲、暫時處分等救濟手段；同時也要呼籲總統賴清德，儘速提名大法官人選，讓憲法法庭可以繼續基本的運作。

時代力量提到，最諷刺的是，報復憲法法庭的藍白兩黨，明天還要在司法節走上街頭，以司法正義為名，赤裸裸的干預司法，持續挑戰司法審判的獨立性，「有這樣的在野黨，真是台灣的不幸」。

行政院針對「憲法訴訟法修法案」提出覆議，立法院國民黨團、民眾黨團今（10日）下午挾人數優勢，以62票對51票否決覆議案。（記者李文馨攝）

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