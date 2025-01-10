列立場「變色龍」事蹟 黃智賢諷：做人當做黃國昌

民眾黨代理黨主席黃國昌（圖中）帶領黨籍立委們到司法院前召開111遊行記者會。（資料照）

2025/01/10 17:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金假帳案被台北地檢署求刑28.5年，且被台北地院再度羈押禁見3個月，民眾黨明天將在自由廣場發起「111釘孤枝」活動，抗議綠色威權及司法不公。對此名嘴黃智賢盤點黃國昌立場轉換的事蹟，直言允許變色龍反覆宰割，是社會的墮落，所以做人當做黃國昌，讓眾人跪舔膜拜，厲害。

黃智賢在臉書PO文表示，黃國昌1月11日號召人民上街，為了自己登基造勢，使盡渾身解數，其實也就一招，把柯文哲的貪污弊案講成司法迫害，演技感人，果然還得黃國昌，黃國昌引用「關係企業」做的民調，説人民有三分之一認為柯文哲被政治迫害，這個民調，一拆解套娃式關係，人們發現，原來就是求真民調，就是選前一直做假民調，號稱柯文哲是第二名的那個求真民調，就是黃國昌在2024年投票前，涎著臉，說「我們馬上就勝利」的那個假民調，就是跟他關係密切的求真民調。

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黃智賢指出，黃國昌演技驚人，2012年開始，以對付旺中集團的「反媒體壟斷」出道，為台獨立下汗馬功勞，但是他得以出道，還要有台獨鋪陳，從台大起，就是台獨好青年，搞個中研院副研究員，方便粉墨登場，2014年太陽花，黃國昌搶到鎂光燈，翹班一個月，中研院還得乖乖付他薪水，支持太陽花，這時候國昌模式開始顯現，他背著他的太陽花同志，秘會總統府高層蕭旭岑，但是同志沒有責備他，因為太陽花佔領立法院一個多月，確實取得全盤勝利，把國民黨，把馬英九徹底蹂躪。

黃智賢續指，太陽花摧毀服貿，摧毀兩岸關係，摧毀馬英九政績，讓台獨向台灣主流邁進，馬英九一路妥協，一路讓步，搖白旗，當時自己就預言年底九合一地方大選，2016年總統大選，民進黨都會大勝，太陽花的勝利者是民進黨、柯文哲跟黃國昌這三合一組合，柯文哲挾太陽花之勢，讓民進黨跟他合作，護送他當台北市長，2016年，蔡英文也禮遇「小英男孩」黃國昌選立委，壓制民進黨內實力強勁的沈發惠，蔡英文跟鄭文燦等大咖，還幫黃國昌站台，讓他當選立委。

黃智賢分析，黃國昌在立法院，是極端主義的標竿，民進黨要求下降罷免門檻，黃國昌就認為民進黨不夠過癮，他認為罷免是民權，怎能有門檻？最後民進黨通過了下修罷免門檻低版本，讓罷免政客變得容易，黃國昌還表示不屑，後來蔡正元毛嘉慶等人要罷免黃國昌，結果不成功，就是因為，罷免有門檻，罷免有了低門檻救了黃國昌政治生命。

黃智賢點出，黃國昌在立法院只幹一件事，就是台獨極端派，並且以鄙視民進黨不夠台獨，作為人設博得名利，眾多台獨大老把黃國昌視為台獨金童，全力栽培扶持，給錢給人脈，不遺餘力，黃國昌常常鏗鏘有力的誓言「不要懷疑我，消滅國民黨的決心。」黃國昌除了反中天，跟太陽花的戰績以外，他的作為更是讓台獨大老們心花怒放，他積極推動黨產條例，嫌民進黨手段太溫和，他整天盯著黨產條例進度，讓民進黨追殺國民黨，不敢鬆懈，黨產條例通過後，不當黨產委員會成立，國民黨終於被徹底清算，剝皮，黃國昌在獨派地位，更加一言九鼎。

黃智賢盤點黃國昌在立法院支持反滲透法、徹底斷絕兩岸關係，支持年改，砍軍公教退休金改、因為要跟民進黨搶獨派的票，他跟館長到總統府前表演反紅媒，跟館長這哼哈二將，聲嘶力竭，說台灣要被紅媒出賣了。果然，黃國昌一發威，火力非凡。不過三天，自己的節目就被下架停播了，再一年，中天新聞台，執照也沒有了，黃國昌，果然是戰神。

另外，黃國昌因為立委做太爛，根本不敢選連任，就把自己放在時代力量不分區，要讓自己助理去選汐止，民進黨一看不行，最後派賴品妤出來救場，還居然當選了，黃國昌當然惱羞成怒，你的成功，證明我的失敗，這怎麼可以？

黃智賢說，黃國昌因為時代力量選不好，沒有立委可以當，就趁空介入大同經營權之爭，以前立委之姿，跟律師執照，盯上大同龐大的資產，同時他家巷口的一塊水土保持地，他也沒忘記，把地填上瀝青柏油，徹底毀壞，違法開發成停車場賺錢，被拆穿時，還說謊，說自己完全不知道，戰神，果然是顫神。

黃智賢補充，勞動部分署長謝宜容，虐死公務員，事件爆發前，有人向立委黃國昌檢舉，可是黃國昌在一番操作後，居然護航謝宜容，幫她在媒體消音，好大事化小，等黃國昌包庇謝宜容的事被發現以後，他用講謝宜容採購弊案來轉移焦點，還在檢調偵辦以後，去勞動部門口耍官威，好讓社會忘記，他曾包庇謝宜容。

黃智賢怒批，黃國昌為了轉移柯文哲跟民眾黨集體貪污涉弊焦點，罵政務官去八八會館，但國昌式揭弊只揭半邊，他跟民進黨合作時，只罵國民黨，如今，他吃民眾黨的糧，登民眾黨的基，當然只揭對手的弊，柯文哲起碼去八八會館兩次，還租八八會館場地，請管中閔暢玩，柯文哲跟八八會館老闆好得蜜裡調油，跟他要了好幾次錢，這些黃國昌當然認知麻痺，假裝不知道；為了轉移柯文哲貪污的焦點，黃國昌爆料吳乃仁跟幾個檢察官去吃高檔日料，笑死人，吳乃仁強搶台糖土地給金主，之後被判刑坐牢，都發生在太陽花之前，是十幾年前的事，黃國昌當時可是一個屁都沒放。

黃智賢怒轟，黃國昌現在假鬼假怪，公佈自己做的民調，說三分之一人民，認為柯文哲是被迫害，1月11日陪黃國昌出場的民眾會被10倍膨脹，解讀成挺昌人數，國民黨跟統派，如果要扶持第二個李登輝，要支持貪腐，甚至來反殺自己，那就要全力聲援讚聲黃國昌，讓殺統派跟國民黨，而成戰神的黃國昌，成為反綠第一品牌，這樣國民黨可以割肉餵鷹，讓國昌吃自己地盤，這就國昌昌隆了。

黃智賢直言，允許變色龍反覆宰割，是社會的墮落，但台灣政壇養鬼殺自己人，卻是正常基本操作，所以，做人當做黃國昌，讓眾人跪舔膜拜，厲害。

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