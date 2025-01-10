接見雷根總統基金會訪團林佳龍：秉持和平靠實力強化台灣韌性

外交部長林佳龍（右）接見美國雷根總統基金會暨紀念中心（RRPFI）會長楚里歐（David Trulio，左）。（外交部提供）

2025/01/10 13:12

〔記者方瑋立／台北報導〕美國雷根總統基金會暨紀念中心（RRPFI）會長楚里歐（DavidTrulio）近日率團訪台，外交部長林佳龍於外交部親自接待款宴，並陪同訪團前往總統府晉見總統賴清德。林佳龍表示，美國前總統雷根在1982年對台灣提出的「六項保證」，至今仍與「台灣關係法」構成台美關係的重要基石，未來將秉持雷根總統「和平靠實力」的精神，積極落實賴清德提出的「和平四大支柱行動方案」，並透過去年成立的「全社會防衛韌性委員會」，全面加強台灣的國防與社會韌性。

林佳龍表示，在雙邊的會談過程中，總統賴清德先是代表全體台灣人民對近期美國加州的大火事件表達深切關心，接著他也感謝該基金會一直以來承襲雷根總統的理念，強力挺台，並且無懼來自中國的威脅與制裁。

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林佳龍指出，雷根在1982年對台灣提出的「六項保證」，至今仍與「台灣關係法」一樣是台美關係的重要基石，也是讓兩國在全球政經局勢劇烈變化中，攜手對抗威權主義崛起與擴張的關鍵。他也提到，威權勢力日益擴大的惡意行動，包括網路攻擊與認知資訊戰，都對全球民主國家帶來巨大挑戰。

林佳龍說，自2016年以來，台灣的國防預算已增長超過80%，2024年預算達到200億美元，2025年將繼續增長，展現台灣自我防衛的決心。林佳龍強調，台灣面對中國持續以軍事威脅、外交壓力與經濟脅迫的手段打壓，將會秉持雷根總統「和平靠實力」的精神，並積極落實賴總統提出的「和平四大支柱行動方案」，並透過去年成立的「全社會防衛韌性委員會」，全面加強台灣的國防與社會韌性。

「除穩固台美關係，我們相信自由與民主的鞏固和實現也必須建立在民主國家的團結」，林佳龍說，未來台灣將持續與全球民主盟友緊密合作，捍衛區域穩定共創世界的經濟繁榮。

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