爆國民黨陳茂嘉是88會館關鍵人 陳柏惟：領林秉文薪水、偷拍客人、洗錢公司二把手

林秉文（左）、必礦科技策略長陳茂嘉。（資料照）

2025/01/10 12:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯日前爆料通緝犯林秉文與陸委會副主委梁文傑在同一招待所的畫面，梁回應是國民黨的朋友陳茂嘉邀約，地點是資訊公司而非聲色場所。對此前立委陳柏維表示，陳茂嘉可能是影片偷拍持有人，與林秉文洗錢案涉有重嫌，同時部分媒體刻意刪除修改梁回應中提到陳茂嘉的字句，情節可疑。

陳柏維在臉書PO文表示，前陣子國民黨立委影射陸委會副主委梁文傑疑似喝花酒，影片出來後，梁回應是國民黨的朋友陳茂嘉邀約，地點是資訊公司而非聲色場所；另外我接收到資訊，阿嘉可能是影片偷拍持有人，與林秉文洗錢案涉有重嫌，同時部分媒體刻意刪除修改梁回應中提到陳茂嘉的字句，情節可疑。

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陳柏維指出，結果國民黨說他們沒有阿嘎，也很久沒有分團長，但網路搜尋「陳茂嘉」的經歷：國民中評委、第九屆新北立委候選人、黨主席候選人發言人、曾在2018年動手拆公投盟的帳篷，最後是林秉文的掌櫃。

陳柏維直言，阿嘉領林秉文的薪水、偷拍他邀約的客人、熟稔88會館、是涉嫌洗錢公司的二把手，林秉文逃亡期間阿嘉手機影片由國民黨立委揭露，我建議他出面說明，畢竟從爆料到現在已經十天，影片持有者與林秉文左右手持續失蹤，同樣有逃亡串供之虞，呼籲檢方重視。

前立委陳柏惟。（資料照）

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