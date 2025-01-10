藍白強修憲訴法 司法院代院長謝銘洋：憲法法庭運作造成問題

司法院代理院長謝銘洋在今天舉行的司法節研討會上致詞，認為憲法訴訟法修法是司法面臨的一項挑戰。（記者楊國文攝）

2025/01/10 12:19

〔記者楊國文／台北報導〕1月11日司法節，卻遇上憲法訴訟法修法被藍白立委主導強行通過三讀，恐使憲法法庭停擺，行政院提出覆議後，立院有可能今天動用表決，司法院代理院長謝銘洋今日表示，目前司法面臨許多挑戰，並特別點名憲法訴訟法修法對憲法法庭的運作造成的問題，憂心忡忡。

立法院去年12月20日在爭議聲中，三讀通過國民黨立委翁曉玲等人提案修正的憲法訴訟法修法，明訂憲法法庭做成判決及暫時處分，「應」經大法官現有總額10人（含）以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人等規定。

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此修法一出，引起譁然，法界批評，由於目前僅有8位大法官，且7位大法官遭立院封殺未通過人事同意權，恐將造成憲法法庭癱瘓。

謝銘洋在今天的司法節慶祝大會上，直指目前司法面臨許多挑戰，也受到社會大眾的關注，謝首先點名，憲法訴訟修法對憲法法庭的運作造成問題。

謝也指出，近年來由於打詐、保單強制執行，造成案件量暴增，以全國各地院為例，2023年的新收案件總數，達到364萬多件，比前一年多了27萬件，而2024年的新收案件總數，則更是達到了392萬多件，又比前一年多增加了28萬件，這些暴增的案件量，幾乎快壓垮了法官、書記官等司法同仁。在如此沉重的工作負擔和壓力下，甚至爆發書記官出走潮，造成人力短缺，並進而影響審判的進行以及人民的權益。

謝表示，面對這些問題與挑戰，司法院正在積極思考如何採取有效的改革措施，包括重新檢視並優化行政流程、簡化裁判書與筆錄、善用科技的輔助以提升審判的效率，並且加強與檢察官、律師與學界的溝通合作，共同來提升司法行政與司法審判的效能，以打造更有效率的司法環境。

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