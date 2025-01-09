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    詹江村自爆有中國身分證嗆「來逮捕我啊」 陸委會：調查局已約談

    詹江村在臉書發文說，「剛做完筆錄，回來就被調查站約談，美式咖啡很好喝，調查官非常漂亮，我是中國國民，我的中國是中華民國」。（擷取自詹江村臉書）

    詹江村在臉書發文說，「剛做完筆錄，回來就被調查站約談，美式咖啡很好喝，調查官非常漂亮，我是中國國民，我的中國是中華民國」。（擷取自詹江村臉書）

    2025/01/09 19:46

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅八炯「統戰紀錄片」揭露台灣人申辦中國身分證，陸委會表明要嚴加查處。桃園市議員詹江村拍片自爆有「中國身分證」，移民署發函要求限期說明是否非法持有，詹江村拒絕，還回嗆「來逮捕我啊」。陸委會發言人梁文傑今天說，詹議員已向移民署做出說明，調查局也有找他去做筆錄。

    移民署7日發文給詹江村，要求說明是否具有「中國身分證」。公文內容提到，「據報，貴議員近期於自媒體影片中表示持有『中國身分證』，涉與上述法律規定不符，為維護貴議員身分權益，請貴議員於114年1月17日前，以書面向本署說明影片內容有關具有大陸地區人民身分之情事。

    對此，梁文傑說，據陸委會了解，詹議員已經有向移民署做出說明，所以要看移民署就詹說明的部分，來做接下來的工作。詹議員的臉書是說，今天調查局也有請他去做筆錄。可見政府機關對於雙重身分這件事，其實是相當重視。

    詹江村今天在臉書發文說，「剛做完筆錄，回來就被調查站約談，美式咖啡很好喝，調查官非常漂亮，我是中國國民，我的中國是中華民國」。

    詹江村也寫道，「我的直播說得很清楚，我有中國身分證，我的中國是中華民國，中華人民共和國是偽政府，我的中國身分證是中華民國身分證，不是中華人民共和國身分證，請不要扣我帽子。若因此要註銷戶籍，我無法抵抗，議員任期剩不到2年，如果因為認知而被撤銷資格，我也無奈！」

    曾高舉五星旗的跆拳道選手李東憲日前在電話中向「閩南狼」陳柏源自爆說，已拿到中國身分證。關於李東憲領中國身分證的查處進度？梁文傑回應，李東憲的部分，包括林金城、蘇士恩這些人，「我們很快會有結果」。

    另外，馬英九基金會日前邀中生統戰團來台，中生受訪時稱「中國台北」隊勇奪世界棒球冠軍，發言引發抗議後，馬辦執行長蕭旭岑更說，「講中國台灣也可以」。

    關於此案的調查處分進度，梁文傑說明，該案主管機關是移民署，移民署會召開跨部會會議做出裁處，馬英九基金會回函是回給移民署，書面陳述意見是給移民署，基金會告知希望能夠親自說明，這些會按照程序來。

    移民署7日發文給詹江村，要求說明是否具有「中國身分證」。（圖擷取自Threads）

    移民署7日發文給詹江村，要求說明是否具有「中國身分證」。（圖擷取自Threads）

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