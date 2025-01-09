苗縣議員陳光軒自爆遭恐嚇「打斷手腳」 鍾東錦：不容暴力威脅

苗栗縣長鍾東錦。（圖由縣府提供）

2025/01/09 16:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒監督廢土、廢棄物濫倒及違法開發等事件不手軟，日前接獲有人要「買凶」打斷他手腳，向警方申請隨扈防身。縣長鍾東錦今（9日）日表示，不論任一民代或縣民的人身安全，都不容遭到威脅或傷害，已指示縣警局「勿枉勿縱」確實查明真相，若真有恐嚇事實，務必追查出涉案人並依法究辦。

警察局已請陳光軒完成報案程序。鍾東錦對此案也高度關切；他說，苗栗縣向來民風純樸，治安也維持穩定，正積極朝觀光及科技大縣努力邁進之際，不容案情尚未明朗化的恐嚇疑案，抹煞公務體系基層員工的辛勞與成果，甚至蒙上暴力陰影，因此已指示警局確實查明真相，當然也要確保任一位民代和鄉親的人身安全。

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鍾東錦強調，苗栗的好山好水，向來是縣民最珍貴的資產，縣府團隊也已向違法濫倒廢棄物的不肖集團宣戰，在檢警調相關單位的協助下，2年來的查緝行動也有具體成果，且戮力追溯源頭，力求斬草除根，苗栗地檢署檢察官彭郁清去年也獲行政院「查緝國土保育及環保犯罪有功人員」表揚，公務體系的努力和辛勞，有目共睹。

縣府進一步指出，在警察、環保、水利相關單位與檢方通力合作下，去年查獲違法傾倒廢棄物累計近500件，其中400餘件移請行政裁罰、63件涉及刑法移送地檢署偵辦，目前在偏鄉小徑、河堤便道等熱區路段，也加設置智慧道路監控系統，希望達到嚇阻及查緝的效果。

鍾東錦表示，苗栗縣每年會產生相當數量的營建廢棄土方，加上已獲行政院核定的桃竹苗大矽谷推動方案，未來幾年內預期會有更多營建廢棄土方需要處理，但縣府不會視若無睹，將勇於承擔責任，面對並解決問題，正積極籌備公辦民營棄土場，俾利回收再利用發揮剩餘價值，亦可杜絕非法傾倒情事。

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