陸委會解析中共統戰 在金門打造「有實無名一國兩制」

陸委會副主委沈有忠解析中共對台統戰，他直指，中共現在的統戰策略，「離島統戰」欲達成有實無名的一國兩制。「宗教統戰」部分，從「一個中國」走向「一個媽祖」甚至是「一個關公」政策。 （翻攝直播）

2025/01/09 14:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台統戰深入影響台灣社會，陸委會副主委沈有忠在「週三青年日」最新座談會中，解析中共統戰策略。他直指，中共現在的統戰策略，除「地方包圍中央」外，「離島統戰」部分欲達成「有實無名的一國兩制」，在金門打造新的一國兩制樣版。「宗教統戰」方面，從「一個中國」走向「一個媽祖」甚至是「一個關公」原則。

沈有忠表示，當前兩岸交流越來越單向，交流被中共當成政治手段及工具，其實就是統戰。中國設有統戰部，中共對外宣稱統戰是「交朋友」，把統一戰線視為打敗國民黨的三大法寶，主要手段就是攏絡次要敵人、打擊主要敵人，「當主要敵人下去後，次要敵人就會變成主要敵人」，持續分化、消滅敵人，直到敵人都被消滅。

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沈有忠指出，中共對台統戰策略是「地方包圍中央」，從國會立法權包圍行政權，從2018、2022年地方選舉結束，以「地方包圍中央」的操作就很多，去年國會改選後，確實有看到中共透過國會讓兩岸交流受到牽制，當然這也涉及台灣內部政黨的問題。

沈有忠強調，陸委會有彙整近年幾種統戰樣態，包括「離島統戰」，例如金廈卡、金廈共同生活圈，提供相當多優惠給金門鄉親，讓金門人到廈門享受好處，以利有效的統戰宣傳。中共挑中金門，乃因金門是操作「一個中國」相當好用的地方，當一國兩制在香港破產後，中共急著要找新的樣板，來讓台灣人相信一國兩制是好東西。

據分析，金門是中華民國一個縣及行政區，如果可以利用金門來達成繁榮，就可對台宣傳「金門可以、為何台灣不行」，讓金門人可以去廈門置產、買房等，然後還可以進行選舉，形成有實無名的一國兩制，打造新的一國兩制樣版。

沈有忠指出，第二是「青年統戰」，中國釋放非常多優惠，希望吸引台灣年輕人去鄉村振興，目前中國青年失業率非常高，兩個人就有一個找不到工作，在此情況下，又放糖給台灣年輕人，顯然不安好心。有國人去對岸開咖啡館及辦活動，創業模式被抄襲後，中國就進一步低價競爭，當創業者利潤減少，就會被迫離開中國。

沈有忠提及，「宗教統戰」方面，中國共產黨是無神論，不希望民眾透過宗教而被動員，卻利用「宗教交流」對台統戰。中共現在玩法是全台灣的媽祖都分靈自湄洲祖廟，所有媽祖廟至少要回祖廟一次，中共再發給證書，回去後才能說這尊是有認證的媽祖。未來可能關公也比照辦理，台灣的關公也要回去認祖歸宗，從「一個中國」走向「一個媽祖」甚至「一個關公」原則，未來將這樣操作。

沈有忠說，站在陸委會的立場，當然希望兩岸是健康有序的互惠交流，政府也認為交流須遵守「三不一低調」，不得從事與核准來台項目不符合的活動、不得政治宣傳或矮化台灣、來台官員不得接受媒體採訪，以及全程保持低調，之所以有此要求，是為了防止對岸借交流名義進行統戰滲透。

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