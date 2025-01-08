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    柯建銘告徐巧芯抹黑「投資中國」 台北地檢署收到狀紙將分案

    民進黨立院黨團總召柯建銘因為遭國民黨立委徐巧芯指控投資中國，提告妨害名譽。（資料照）

    民進黨立院黨團總召柯建銘因為遭國民黨立委徐巧芯指控投資中國，提告妨害名譽。（資料照）

    2025/01/08 10:52

    〔記者王定傳／新北報導〕國民黨立委徐巧芯日前指控民進黨立院黨團總召柯建銘「透過隨扈投資對岸」，聲稱掌握相關證據。針對徐的指控，柯建銘日前在臉書發長文反控徐抹黑，並委任律師向台北地檢署遞狀控告徐巧芯妨害名譽，據了解，台北地檢署已收到柯建銘提告的狀紙，將依程序分案後進行調查。

    徐巧芯今年1月4日透過臉書指出，柯建銘的隨扈彭智青2013年匯款225萬港元至「金鑰控股（香港）」帳戶，並寫上「返中國開公司用」等語，後來柯建銘、彭智青兩人被發函要求還款後（該律師發函表示，投資是柯建銘與彭智青共同所為），還款協議書提到，彭智青必須清償中資新台幣2500萬元進入指定支票號碼與特定中間人，他們也確實趕在去年8月按照協議還款。

    針對徐巧芯的指控，柯建銘4日也在臉書發長文反控「抹黑」，並強調：「本席已於8月23日及27日公開聲明，已經善盡告知義務，有關徐巧芯等人近日指涉本席之事，皆為不實訊息，背後皆為中國操弄，意圖製造台灣社會之紛亂，切勿再轉傳，無奈徐巧芯等人無視本席之警告，繼續散播不實謠言，本席絕不姑息，特此聲明」。

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