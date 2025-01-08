謝國樑捐200萬民眾黨可提供收據？ 黃帝穎：超過政治獻金法上限

律師黃帝穎質疑，近年才捐款民眾黨的謝國樑200萬元，「民眾黨怎拿不出收據？」他也提出政治獻金法規定個人捐款上限是30萬元，質疑200萬超過上限，根本違法。（資料照）

2025/01/08 09:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案、政治獻金案被依貪污治罪條例起訴，律師黃帝穎質疑，近年才捐款民眾黨的謝國樑200萬元，「民眾黨怎拿不出收據？」並指民眾黨立法院黨團主任陳智菡雖稱，只要當事人要求就可以提供收據，但政治獻金法規定個人捐款上限是30萬元，質疑200萬超過上限，根本違法。

柯文哲涉政治獻金等案遭起訴、二度羈押禁見，近日又遭昔日的學生醫師許富舜踢爆，曾親眼看到柯文哲把政治獻金帶回家，醫師史書華也發聲質疑「他一直不爽他捐的10萬不見了」民眾黨則為此秀出監察院裡相關的捐款紀錄。

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黃帝穎則質疑，民眾黨既然可以拿出10年前的10萬元收據，「近年才捐款民眾黨的謝國樑200萬元，金額更多、時間更近，民眾黨怎拿不出收據？」陳智菡對此則回應，只要捐款當事人想找捐款紀錄或收據，跟民眾黨聯絡都可以提供。

黃帝穎今日則再度發文回應，表示民眾黨要求當事人謝國樑聯繫，即可提供200萬元收據。但政治獻金法規定，個人捐款政黨的政治獻金年度上限是30萬元，質疑「謝國樑200萬元違反政治獻金法，根本開不出收據」。

黃帝穎也指出，民眾黨如真有謝國樑200萬收據，金額不符政治獻金法，且未依法申報政治獻金，收據必須調整為與政治獻金法相符才可能開立，但此收據金額必然登載不實，另涉犯行使偽造文書罪。他也直言「民眾黨要當事人謝國樑聯絡才提供收據，等於自爆另案涉犯行使偽造文書罪！」

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