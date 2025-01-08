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    藍白推警退休月領增至7.4萬 林智群：年輕警察就該死？

    律師林智群在臉書發文批評藍白把立法當「許願池」，如此一來老警察退休潮，年輕警察將成為最大苦主。（資料照）

    律師林智群在臉書發文批評藍白把立法當「許願池」，如此一來老警察退休潮，年輕警察將成為最大苦主。（資料照）

    2025/01/08 09:11

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團及民眾黨團昨（7日）於院會強推通過「警察人員人事條例修正案」，明定警消海巡的退休所得替代率最高為80％，基層警察的月退休金最高將達7萬4544元。民團擔憂，此舉是擴大貧富差距、犧牲青年世代。律師林智群在臉書發文批評藍白把立法當「許願池」，並質疑：「老警察辛苦，年輕警察就該死？」

    林智群指出，憲法跟預算法都規定修法前要提出財源評估，現在立院藍白委員好像把「立法」當成許願池，以為修法就可以把錢生出來，但錢從哪裡來都不用管。林智群強調，昨日三讀過的法案，警消海巡的退休所得替代率最高為80％，比年金改革前的75%還高，他質疑：「怎麼會越改越多錢？老警察辛苦，年輕警察就該死？年輕警察現在要幫前輩買單？」過了10、20年後，錢不夠再砍現在的年輕警察（20年後的老警察）的退休金。

    林智群反問，如果警察退休都可以拿到8成薪水，老警察還不馬上退休？反正月退7.4萬，另外再找一份工作，賺得一定比繼續當警察還多，那為何要繼續當警察？且老警察一大波退休潮，工作會由誰來扛，苦主就是年輕警察。林智群質疑：「老警察吃光退休金年輕警察吃什麼？」

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