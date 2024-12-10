「很多國家也會花錢請網紅推廣觀光」？許美華打臉替中共洗地者

八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，片中找來曾經是中國統戰樣板的陳柏源揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖擷取自臉書）

2024/12/10 00:39

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」近日與曾為中國統戰樣板的饒舌歌手「閩南狼」陳柏源揭露中國統戰部門收買台灣網紅的各種手段，引發各界熱議，不過卻有人以「很多國家都會花錢請網紅推廣觀光」來替舔共網紅開脫。對此，科技專家許美華直言，中國的請台灣人的目的從來不是為了觀光，而是降低台人對中共的戒心！

八炯6日在YouTube上架的中國統戰紀錄片上集中，除了收買網紅在台打輿論戰，還提到中國統戰部門也會積極邀請台灣人赴中旅遊，招待好吃好玩的，展現中國好的一面，而且也不會有任何令人反感統戰語言，讓過去的台灣人認為中國並沒有像台派或是反共人士講的那麼糟，回去發自內心地宣傳中國的好。

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許美華9日在臉書就發文指出，八炯的影片發酵後，就看到有人以「不少國家都有預算讓網紅、素人到自己國家旅遊，推廣觀光，台灣也會這麼做」這類的理由來替目前被大家質疑的網紅開脫。對此她直言，「先講重點，中國對台灣的所有作為都是統戰。為什麼中國收買台灣網紅拍旅遊美食影片，跟一般正常國家找網紅推廣觀光不一樣？因為中國的目的不是你說的推廣觀光，不是為了吸引台灣人去旅遊，它的終極目的是降低台灣人對中國的戒心，最後達成『統一』台灣的目標。」

許美華表示，統戰是列在中國國家政策和各項綱領中，他們有各級對台的統戰單位，八炯影片中揭露的就是統戰單位的作業模式。許美華也引述網友一針見血地回答：「正常國家找知名網紅來推廣觀光，這是光明正大的好事，政府和網紅都會承認，網紅甚至引以為榮。推廣觀光不會需要在劇本的要求裡，貶低外國人的母國，要對方突顯自己的國家比對方好。」

最後許美華說：「我相信，中國統戰單位已經在用『宣傳觀光有何問題？』來合理化統戰目的，這不是蠢問題。但我不擔心在地協力者的洗白護航，最糟糕的情況是，中國統戰問題一再被淡化、輕忽，讓我們看不到屋子裡的大象。事實上，這些問題被攤在檯面上、被一再討論，是再好不過的事了。大家愈關心、愈討論，真相就會愈清楚，我們就一起來面對屋子裡的大象吧！」

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