兩岸企業家峰會劉兆玄見宋濤 經民連：「以經促統」的統戰組織

中國國台辦主任宋濤在廈門接見前行政院長劉兆玄及台灣峰會代表。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

2024/12/09 22:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「2024兩岸企業家峰會年會」今日在廈門登場，中國全國政協主席王滬寧賀信稱，堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上，繼續致力促進兩岸經濟文化交流合作。國台辦主任宋濤也接見前行政院長劉兆玄及台方峰會代表。對此，經濟民主連合智庫批評，兩岸企業家峰會是中共催生的統戰組織，成立目的是要「以經促統」。

王滬寧賀信提及，中國將堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉。並呼籲，兩岸企業家峰會要繼續發揮「橋樑紐帶」作用，壯大中華民族經濟。

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宋濤表示，習近平總書記和中共中央高度重視此次年會，全國政協主席王滬寧專門發來賀信。賀信充分肯定峰會的重要作用，宣示了我們在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上，繼續致力促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展。

宋濤更說，希望台灣企業家秉持民族大義，繼續為兩岸經濟交流合作、融合發展多做貢獻，攜手開創兩岸關係美好未來。

對此，經濟民主連合智庫召集人、律師賴中強今日受訪表示，兩岸企業家峰會創始於二○○八年南京舉行的「海峽兩岸企業家紫金山峰會」。該峰會是中共統戰部門一手安排的組織，在中國及台灣各有一個，每年固定舉辦一次年會，榮譽會長是蕭萬長，現任理事長是劉兆玄。

賴中強指出，在兩岸企業家峰會中國官網上，直接寫著「峰會的成立，是我們抓住兩岸和平發展歷史機遇，順應民心潮流、擴大交流合作、促進融合發展、推進『國家統一』推出的一項重要制度安排」。由此可見，該峰會是中共為「國家統一」成立的，簡單來講就是「以經促統」。

賴中強談及，當年在博鰲論壇，蕭萬長去見習近平，習欽點同意建立兩岸企業家峰會。2013年更發表的共同倡議，宣稱要「推進兩岸共同市場建設，加快經濟一體化」。

賴中強批評，要特別注意的是，兩岸企業家峰會是中國在台的統戰組織，由前經濟部「國貿幫」及藍營退休高官所組成。尤其劉兆玄也是中華文化永續發展基金會董事長，今年10月劉率台灣文化界人士到北京會見宋濤，基本上就是文化統戰。

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