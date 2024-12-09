民進黨擬成立青年局 目標明年訪日與自民黨交流

民進黨秘書長林右昌拜會自民黨，與自民黨幹事長森山裕、青年局長暨眾議員中曾根康隆及國際局代表等人閉門會談。（民進黨提供）

2024/12/09 20:07

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨秘書長林右昌訪問日本，今拜訪自民黨黨部時指出，民進黨正在規劃成立類似自民黨青年局的組織，期待未來兩黨間保持暢通且制度化的交流管道，讓青年局互訪機制進一步定期化，以明年上半年首訪日本做為目標。

民進黨發新聞稿指出，林右昌今與自民黨幹事長森山裕、青年局長暨眾議員中曾根康隆及國際局代表等人閉門會談。林右昌表示，他代表民進黨主席賴清德感謝歷屆自民黨總裁長期以來對台灣的支持以及對台海安全的關切，民進黨與自民黨有長久的互動交流，特別是自民黨青年局每年訪問台灣，更建立深厚的友誼。

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林右昌指出，民進黨正規劃成立類似自民黨青年局的組織，由黨內45歲以下的國會議員及40歲以下的直轄市與縣市議員組成，做為未來雙方交流的對口，期待未來兩黨間保持暢通且制度化的交流管道，並讓青年局互訪機制能進一步定期化，以明年上半年民進黨青年局成立後首訪日本做為目標。

會談中，雙方也就印太局勢、經濟安保、災防應變、氣候變遷等議題廣泛交換意見，林右昌也特別感謝石破茂總理在今年11月的日中首腦會談時，當面向習近平表達對台海和平穩定對日本的重要性並表達關切。

林右昌也提到剛結束的十二強的賽事，台日的比賽相當精彩，在賽程中雙方互有輸贏，但雙方不會因為輸贏就惡言相向，反倒是互相加油，這是相當難得也真心的情感，未來台日之間，不只是棒球、在科技、經濟上還有很多的機會可以互相學習，共同發展。

民進黨秘書長林右昌拜會自民黨，與自民黨幹事長森山裕、青年局長暨眾議員中曾根康隆及國際局代表等人閉門會談。（民進黨提供）

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