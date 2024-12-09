經民連智庫：退撫基金若停止下降所得替代率 2031年恐破產

立法院司法及法制委員會召開「公務人員退休資遣撫卹法相關法案」公聽會。（記者王藝菘攝）

2024/12/09 17:46

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院司法及法制委員會今召開「公務人員退休資遣撫卹法」修法公聽會，經民連智庫研究員涂景亮表示，台灣高齡化和長照化、通膨，每個人都會遇到，經濟成長非公務員一肩扛起，是台灣人的共同努力，退撫基金採共同提撥制，如停止下降所得替代率，2031年基金恐破產，而排擠政府在其他福利的支出，為了公平合理的退休制度，並避免世代不正義，反對年改倒退嚕。

國民黨立委提出「公務人員退休資遣撫卹法」20個修法版本，訴求停止下降所得替代率。而銓敘部書面報告指，如停止退休所得替代率降低，退撫基金將提早4至5年破產，收支將再度失衡，107年至112年軍公教節省全數挹注退撫基金達2774億元，另撥補294億元挹注專戶新制造成的缺口，若提前停止替代率逐年調降，每年節省退撫經費全額挹注基金收入，公務員部分預計將少約2800億元，反對修法停止下降。

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全教會理事長侯俊良表示，政府應負有雇主的完全責任，樂觀其成停止下降，近幾年受雇者已繳交35％、計3068億元，政府依法本須付出雇主的65％，政府撥補配套措施應入法且逐年寫清楚，而112新制人員未來退休可領到「公保年金」，在此前以所得替代率限制領取上限，剝奪退休公教人員領取公保年金的基本權利，公保與退撫各自獨立，應修法讓公保與退撫脫鉤分計，未來不分世代與新舊制，都能領取本就屬於他們的雙層年金。

全教總代表羅德水表示，立院正在審議明年總預算，全教總主張在總預算審議時加入「足額撥補」主決議，依銓敘部今年提出「10年撥補計畫」版本，政府超徵稅額應優先補足114年總預算編列數額與分10年應撥補數額之差距，115年政府總預算亦應分10年撥補退撫基金新缺口，每年撥補公務人員194億元與教育人員123億元之數額，以健全公教退撫基金財務。

全教產理事長林碩杰表示，公教退撫給與調整早就跟不上通膨，反對所得替代率逐年降低。全國退休教師聯盟理事長吳南嬿表示，包括加拿大等國，政府已退出基金管理，改為私營，擺脫破產危機。全國公務人員協會理事長高誓男表示，逐年遞減替代率已砍了5年、7.5％，應即停止逐年遞減。全國公務人員協會前理事長李來希表示，停止下降每年多付56億元，就能讓軍公教喘口氣。

經民連智庫研究員涂景亮。（資料照）

立法院司法及法制委員會今召開「公務人員退休資遣撫卹法」修法公聽會，對於修法下降所得替代率，反對和支持都有。（記者林曉雲攝）

全教總代表羅德水表示，立院正在審明年總預算，主張應依「銓敘部10年撥補計畫」將足額撥補入主決議。（記者林曉雲攝）

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