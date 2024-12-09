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    批藍白惡修財劃法 民進黨團：858億交通建設恐斷炊

    立法院國民黨團、民眾黨團推動「財政收支劃分法」修法，民進黨團質疑在藍白惡修財劃法後，858億元交通建設經費恐將不翼而飛。（記者謝君臨攝）

    立法院國民黨團、民眾黨團推動「財政收支劃分法」修法，民進黨團質疑在藍白惡修財劃法後，858億元交通建設經費恐將不翼而飛。（記者謝君臨攝）

    2024/12/09 16:55

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團推動「財政收支劃分法」修法，民進黨團質疑藍白意圖從中央挖走6612億元，分配給地方政府，但地方是否有足夠量能承擔需整體性規劃的交通建設。其中，包括道路安全、軌道建設、鐵路立體化及TPASS等858億元交通建設、補助費用，在藍白惡修財劃法後，恐不翼而飛。

    民進黨團今（9）日舉行「藍白惡修財劃法」第3場記者會，聚焦於交通建設等相關議題。黨團幹事長吳思瑤表示，藍白推財劃法修法，要從中央挖走6612億元，這將影響全國性、跨域型的交通計畫，包括335億元的軌道建設、433億元的道安計畫，以及一年約90億元的TPASS，共計858億元預算恐斷炊。

    立院交通委員會民進黨立委李昆澤指出，交通建設必須整體規劃，系統性進行預算安排，這關係到整體交通建設及民眾安全，若把交通預算分配到各縣市獨自處理，缺乏整體性規劃，也欠缺銜接能力，恐導致重複建設，降低整體利益。而各縣市對於交通建設的規格標準不一，也恐將嚴重影響旅客安全。

    交委會民進黨立委徐富癸則說，自己來自屏東，很多交通建設、道路和行人安全計畫必須依賴中央全力支持。他說，道安預算包括省道、快速道路改善、生活圈道路交通系統建設計畫、永續提升人行安全計劃等約380億元經費，若藍白惡修財劃法，地方建設全部都會遭殃，全國道安問題難道要地方來做？

    「這陣子很感慨，國民黨這樣搞，所有重要交通建設可能都會被搞掉。」交委會民進黨立委許智傑表示，例如早期台北市的捷運建設，幾乎全部都是中央買單，現在地方要蓋這麼多捷運，中央負擔7成、地方負擔3成，對地方來講都已經是很重了，若照藍白財劃法這樣搞，掏空中央，後續中央還能負擔7成？

    許智傑也一一點名，希望所有地方立委應共同站出來。包括雙北捷運三鶯線45億、淡海輕軌3億、南港–基隆507億、雙北環狀線也要247億等，「請問新北國民黨立委葉元之，新北沒錢你同意嗎？台中捷運藍線652億，台中立委羅廷瑋你覺得好嗎？」把中央一砍，這些捷運可能都沒辦法做了。

    許智傑呼籲所有國民黨立委，不要成為國民黨團三長的魁儡，呼籲回頭是岸、懸崖勒馬，不要被帶進死胡同裡把台灣害慘。

    民進黨團書記長蔡易餘批評，國民黨只搶錢，卻不講事權分配，例如交通建設涉及跨縣市整合等問題，不希望中央因財劃法修法而無法做事，這也會影響地方民眾無法完善享受公共建設。

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