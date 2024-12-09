反霸凌！政院本週成立公務員申訴平台 卓揆：將不公平對待講出來

行政院長卓榮泰今日表示，政院本週將成立申訴平台，提供公務員申訴管道，會在受到保護狀態下，將不公平的對待講出來。（圖由行政院提供）

2024/12/09 16:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕公部門霸凌案爆不完，行政院長卓榮泰今日出席「2024人權日國際研討會」致詞表示，在現實面上，人權問題目前有反獨裁、反極權、反霸凌、反霸權4種。他強調，行政院本週將成立申訴平台，提供公務員申訴管道，會在受到保護狀態下，將不公平的對待講出來。

行政院人權及轉型正義處每年於12月10日國際人權日前，邀集相關部會舉行國際人權日研討會，今年主題聚焦於人權教育，希望精進台灣人權教育、轉型正義教育的執行。

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卓榮泰指出，12月10日國際人權日前夕，行政院都會舉行相關研討會，因為人權是普世價值，也是台灣與世界理念相近國家連結彼此最有效的一股力量，所以我們非常珍惜。這個珍惜來自於台灣歷史上走過的那一段路，來自於民主前輩付出相當的代價，大家今天才能從容舉辦各種活動，擘畫未來要更鞏固人權工作及民主發展。

卓榮泰提及，人權不只是國內問題，更是國際普遍的問題，他要用兩個態度來看人權問題，第一是「過去歷史上所犯的錯誤，今天不容許再發生」。第二是「今天持續存在的各種反人權行為，我們不要讓它留在未來的歷史」。這是我們這一代人應該有的態度，要對歷史有所交代，給後代子孫更好的環境，「台灣在人權的道路上，不能走任何的回頭路」。

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卓榮泰進一步說，今年主題是人權教育與在地經驗的展望，人權除了現存問題之外，也要回到現實面。目前遇到「反獨裁」、「反極權」、「反霸凌」和「反霸權」4種問題。

卓榮泰強調，反獨裁和反極權是台灣長期以來的工作，台灣走過38年戒嚴時期，太多人付出慘痛代價，人民的力量不允許有繼續走回頭路的可能性，國內各政黨也不可能有任何人、有任何想法，想用反民主方式凌駕人民的力量，所以在反獨裁和反極權過程中，國內已經凝聚相當多力量，而且台灣有相當多經驗，這一點他對台灣民主發展深具信心。

卓榮泰話鋒一轉說，反霸凌和反霸權方面，很多公務員在最近一段時間以來，飽受情緒上相當大起伏，因為在公務員體系中，最近被揭露很多過去沒有看見卻持續存在的霸凌，有些案件正極力在做遏止及防範，就是存在公務員人跟人之間那種不合理的態度及對待。

卓榮泰宣布，行政院將在本週成立申訴平台，提供申訴管道給公務員夥伴，讓他們在受到保護狀態下，將不公平的待遇講出來，也會以行政機制和法律管道來維護每一個公務員的基本人權及權利，這是對公務人員的基本保障。

卓榮泰提到，霸凌現象不只存在公務體系，國會那種拍桌、對罵也應該徹底檢討，政院本該接受國會監督，但不應該面對國會不合理的霸凌。最近更痛心看見，立委之間用非常不理性的行為，甚至是言語辱罵，國會議員應透過理性辯論、就事論事，沒有人應該受到不合理的言語對待，台灣應該徹底改變這種文化，朝向對公務員合理對待方向。

卓榮泰指出，反霸凌之外，更要反霸權！無論是中共軍演、軍機、軍艦，經常在台灣四周圍繞，破壞印太地區及台海和平穩定，這就是國際霸權。台灣要跟世界民主夥伴國家勇敢堅決站在一起，才能有力量保護台灣安全和維護印太地區的和平，這是世界共通議題。任何向外擴張的霸權都會受到全世界人民的唾棄，因此反獨裁、反極權、反霸凌、反霸權勢必要持續走下去。

行政院人權及轉型正義處每年於12月10日國際人權日前夕，舉辦「2024人權日國際研討會」。（圖由行政院提供）

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