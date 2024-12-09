批蔣萬安無視雙城論壇承諾 民進黨：放任對岸矮化台灣

民進黨中央黨部召開「市長交流換共機擾台 蔣萬安停辦雙城論壇跳票」記者會，並由民進黨發言人吳崢（右一）、中國部主任吳峻鋕（左一）、台北市議員簡舒培（左二）、顏若芳（右二）分別說明。（記者田裕華攝）

2024/12/09 15:08

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢、中國部主任吳峻鋕及台北市議員簡舒培、顏若芳今開記者會批評，台北市長蔣萬安執意舉辦「雙城論壇」，無視自己2022年選前宣稱，「中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位要對等」的3項前提承諾，被上海恐嚇幾句就腿軟、放任對岸矮化台灣，呼籲蔣萬安不要降低國格、降低市政府的格調來舉辦雙城論壇。

吳崢表示，近期社會相當關注兩岸間互動狀況，包含馬英九基金會的中生訪團，以及網路上對於中共統戰、分化手段的討論都引起非常多關注，民進黨對兩岸交流的態度，一直都是支持對等尊嚴、健康有序的交流，然而客觀的事實是，當兩岸交流活動進行時，中共軍事擾台頻率卻不斷增加、威脅不斷升級，當中國不放棄文攻武嚇，甚至一步步加強威脅力道，政黨或政治人物舉辦交流，能夠無視這些威脅嗎？

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吳峻鋕表示，半個月來包含馬龍訪台團、兩岸企業家峰會等各種統戰作為受到矚目，與此同時共機仍不斷擾台，就連賴清德總統出訪，國際媒體也評估中共恐借事生端、軍演，顯見中共對台壓迫沒有手軟，一手操作中生團來台、釋放假善意，另一手同步發動共軍軍機擾台，證明所謂兩岸和平發展是虛假的，實際上是一手糖衣毒藥、一手狼牙大棒，看不到善意，只有滿滿惡意。

簡舒培質疑，號稱雙城「交流」，上海方除第一次外卻都由副市長率團來台，據媒體報導，蔣萬安曾向上海方提出今年「希望上海市長龔正親自出席」與「共軍暫停例行騷擾」兩個要求，被上海方透過國民黨大老、台辦等系統警告「這次不辦，以後也不用辦」；雙城論壇根本是對岸一手策劃的「統戰劇本」，蔣代表台北市的尊嚴，結果被施壓一下、恐嚇幾句就嚇到腿軟讓步，放任對岸矮化台灣，民進黨從來不反對兩岸交流，但絕不容許以交流之名，行矮化、統戰之實。

顏若芳指出，蔣萬安競選市長時曾義正嚴辭地承諾，如果中國對台矮化，共機持續擾台，就停止舉辦雙城論壇，但是2022到2024兩年來，共機擾台不減反增，中國上海不對等派副市長交流，蔣仍違背承諾執意舉辦雙城論壇，是忘記對市民的承諾嗎？蔣萬安說兩岸交流秉持著四大神主牌「對等、善意、尊嚴、互惠」，更稱雙城論壇是兩岸關係的定海神針，也是市政交流，但現在看來完全不對等、不善意、不尊嚴、不互惠，更質疑共機頻繁擾台的基準在那裡？

顏若芳指出，中國面對如西班牙、土耳其、美國、法國等友好城市交流，都是「市長對市長」的高規格對外交流，面對台北偏偏卻無法出席，甚至有報導指稱說上海方面拒絕稱不可能，蔣萬安從共機擾台到「盤絲洞」言論等來自中國方面惡意視而不見，不敢想像日後面對中國侵門踏戶時，台北市政府能夠捍衛台灣，捍衛台北市的立場。民進黨認為兩岸應健康對等交流，但不要降低國格、降低市政府的格調來舉辦雙城論壇。

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