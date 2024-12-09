會見賴清德總統 奧克拉荷馬州長：盼在無人機自駕進一步合作

美國奧克拉荷馬州州長史迪（Kevin Stitt）今率訪問團會見賴清德總統時表示，希望與台灣在無人機自駕領域進一步合作。（總統府提供）

2024/12/09 14:27

〔記者陳昀／台北報導〕美國奧克拉荷馬州州長史迪（Kevin Stitt）今率訪問團會見賴清德總統時表示，奧克拉荷馬州跟台灣正加深供應鏈合作，他們向來以航太領域發展自豪，更是自駕技術的創新樞紐，相信該技術對台灣也非常重要，希望與台灣在無人機自駕領域進一步合作，擴展雙方在航太、無人機、能源及其他關鍵礦產供應鏈等領域的合作。

賴清德表示，熱烈歡迎史迪州長首次出訪亞洲，第一站就選擇來到台灣，希望訪團此行能開拓未來台灣與奧克拉荷馬州更緊密的經貿合作關係。台灣與奧克拉荷馬州1980年締結姊妹關係，今年5月奧克拉荷馬州議會通過決議，不僅肯定與台灣的友好關係，也慶祝「台灣關係法」45週年，並支持台灣的國際參與，感謝史迪州長和奧克拉荷馬州議會對台灣的重視和支持。

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賴清德表示，感謝史迪州長的支持，台灣和奧克拉荷馬州在各領域展開密切的合作，包含去年台灣與奧州教育廳續簽教育合作備忘錄；今年9月奧克拉荷馬州組團來台，加深雙方在無人機產業的合作關係，這次史迪州長來訪也將跟經濟部簽署「經濟、能源、貿易合作協議」。這些都證明台灣與奧克拉荷馬州儘管相隔1萬2千公里，彼此之間的情誼和交流不受地理與時空的限制。

賴清德提到，我們欽佩史迪州長堅定抵禦威權主義擴張的立場，台美關係的深化，不僅限於經貿投資或產業鏈合作的彼此需要，更是對民主自由價值的共同堅持。期望未來雙方在能源、貿易以及雙向投資招商等方面，有更深入交流，共同創造良好前景，也持續攜手合作，一起促進民主、和平與繁榮。

史迪指出，今年10月奧克拉荷馬州無人機相關產業代表團訪問台灣，探索與台灣企業的合作機會，當時許多公司都彼此簽署合作備忘錄（MOU），進一步加強雙方夥伴關係；奧克拉荷馬州跟台灣也正加深供應鏈的合作，他們向來以航太領域發展感到自豪，更是自駕技術的創新樞紐，相信該技術對台灣也非常重要。

史迪說，希望與台灣在無人機自駕領域進一步合作，非常榮幸能和台灣簽署MOU，進一步加深雙方友誼與合作，擴展雙方在航太、無人機、能源及其他關鍵礦產供應鏈等領域的合作，期盼攜手努力，增加貿易和投資機會，為台灣和奧克拉荷馬州人民的帶來繁榮發展。

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