徐千晴造謠鄭運鵬判賠15萬 她貼聲明引網友朝聖：你的道歉呢？

徐千晴造謠鄭運鵬判賠15萬，徐今日在臉書貼出「聲明啟事」，不過通篇未見道歉，許多網友也在她貼文底下留言：「妳的道歉呢？」（資料照）

2024/12/09 13:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨發言人徐千晴，去年5月在臉書嘲諷民進黨前立委鄭運鵬在人力網站的徵才資訊未揭露充足資訊，「猶如詐騙集團」，鄭運鵬控告徐千晴侵害名譽權，求償60萬元並在臉書刊登判決要旨，一審台北地院判鄭敗訴，二審高院今年2月逆轉改判徐千晴應賠償15萬元。徐千晴今日在臉書貼出「聲明啟事」，不過通篇未見道歉，許多網友也在她貼文底下留言：「妳的道歉呢？」

徐千晴在臉書貼出聲明啟事：「徐千晴於民國112年5月3日下午2時50分許，在其臉書粉絲專頁，公開發表對於鄭運鵬之言論，鄭運鵬認不法侵害其名譽權，訴請損害賠償，經臺灣高等法院112年度上字第1173號判決確定，認定徐千晴所為言論確屬不實，並致鄭運鵬之名譽受有損害，命徐千晴應賠償鄭運鵬新臺幣15萬元本息，茲為回復鄭運鵬名譽，特此刊登判決要旨。」

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網路紅人「四叉貓」劉宇隨即分享徐千晴的臉書貼文，並說：「恭喜鄭運鵬贏了，然後徐千晴全文沒有道歉。」許多網友也在徐千晴的臉書貼文底下留言：「你要道歉就老實點，輸了就法院他們家開的，贏了你法院是你們家開的嗎？」、「好好笑，嘴秋就付出代價啊，真的以為造謠沒事喔？」、「貼個判決書，不用道歉逆？」、「沒有錯幹嘛道歉～」、「笑死，所以為什麼道歉啊～」、「反正已成功害別人落選，賠個錢道個歉都是小事。」、「妳的道歉呢？」、「這也算道歉？」、「道歉原因不用寫出來喔？」

然而民眾黨副秘書長許甫在徐千晴的貼文底下留言「千晴加油，辛苦了！」，又引發網友一波怒火，質疑許甫：「你在加油什麼？辛苦什麼？」、「造謠是要加什麼油？？

辛苦？辛苦什麼？ 鄭運鵬才辛苦，闢謠跑斷腿。」、「造謠判賠還委屈了是不是？」、「你的加油太荒唐了吧？鼓勵她繼續造謠？」

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