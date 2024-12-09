王金平兩岸新論述 朱立倫：期在和平、現有基礎上交流對話

國民黨主席朱立倫今（9）日受訪表示，王院長這次提出兩岸新論述是希望兩岸能夠和平，站在現有的基礎上進行交流對話。 （記者廖雪茹攝）

2024/12/09 12:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前立法院長王金平昨天提出的兩岸新論述分治不分立、治權互不隸屬、主權同而不分；國民黨主席朱立倫今（9）日受訪表示，王院長這次提出論點都是希望兩岸能夠和平，站在現有的基礎上進行交流對話。

朱立倫表示，國民黨的兩岸所有交流都是根據中華民國憲法兩岸人民關係條例，以及最重要的黨章、黨綱的規範來進行。

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朱立倫說，對於兩岸交流，黨歡迎對於兩岸和平有貢獻、願意付出的好朋友，尤其王金平院長這次提出，都是希望兩岸能夠和平、站在現有的基礎上，兩岸進行交流對話。

前立法院長王金平昨在台北國際會議中心舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，發表新的兩岸論述及和平宣言倡議，王金平說，他主張兩岸治權不相隸屬，主權同而不分，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華人民福祉的機會，接受現實的狀態，但不否定歷史的情感，分治而不分立，是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機，最務實的作法。

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