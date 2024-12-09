藍委稱要修戒嚴法補漏 立院民進黨團：別再消費、炒作戒嚴！

對於國民黨立委許宇甄提案要修戒嚴法，立法院民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長蔡易餘（右）批評，根本不是急迫法案，呼籲不要再消費、炒作戒嚴。（記者謝君臨攝）

2024/12/09 12:01

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委許宇甄今（9）日再指控立法院民進黨團發文挺韓國戒嚴令人毛骨悚然。她認為「戒嚴法」、「立法院職權行使法」有極大漏洞，因此提案修法。對此，民進黨團書記長蔡易餘強調，國民黨於1949年宣布史上最久戒嚴，至今沒人在討論該法，是因為台灣不走回頭路，戒嚴時期造成人權侵害，「我們引以為鑑，根本不希望戒嚴」，國民黨現在把腦子動到戒嚴法，是何居心？

許宇甄說，現行條文有極大漏洞需修改，「戒嚴法」第1條第2款規定，總統宣布戒嚴後有1個月的時間可以提交立院追認，恐成為總統濫權的空窗期。因此，她提出修正草案，要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立院議決通過，並規定若遇上立院休會，應即刻召開臨時會處理。

請繼續往下閱讀...

對此，蔡易餘今於民進黨團記者會上表示，國民黨要修戒嚴法，該法最後修正日期是1949年1月14日，修完之後同年5月20日當時的國民黨政府就宣告了歷史上最久的戒嚴，持續38年，中間歷經戒嚴、解嚴、轉型讓台灣成為真正走向民主社會，期間沒有任何人討論該法，「因為台灣不走回頭路」！

「台灣不需要戒嚴！」蔡易餘說，戒嚴時間造成所有人權侵害，「我們引以為鑒」，根本不希望戒嚴，國民黨上次修完隔不到幾個月就宣告戒嚴，現在腦子又動到要修「戒嚴法」，不知道他們心裡到底有何打算？

蔡易餘強調，民進黨的態度非常清楚，現在「戒嚴法」根本不是急迫法案，總預算案能夠趕在預算會期三讀已是很大困難，國民黨炒作戒嚴議題，用戒嚴做政治消費，沒人腦袋在想戒嚴，可能只有實施38年最久的國民黨在想。

蔡易餘批評，國民黨立委鄭天財上週五在院會說「戒嚴是為了保護台灣。」其實只是在保護國民黨，根本不是在保護台灣，保護國民黨戕害人民，只有國民黨覺得戒嚴真讚，還想修法，是否留著自己要用？

「國民黨不要再消費、炒作戒嚴！」民進黨團幹事長吳思瑤說，稍微有點正確史觀或有清楚辨別能力的國人，都知道民進黨一路反對威權、戒嚴，國民黨才是不折不扣的戒嚴始祖，現在推動修法有必要、急迫性？總統賴清德已清楚說明「民主不走回頭路」，民進黨全黨上下立場一致，絕無戒嚴作為，連想法都沒有。

吳思瑤呼籲，預算會期請好好審預算，人事同意權至今沒有一項完成審查；國民黨不要消費運動，又阻擋運動部成立。這麼多議案，立院做點正事、好事，沒人會操作戒嚴，除了在做政治惡鬥的國民黨，請適可而止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法