女兒脫口「媽媽說蔡壁如很噁」？陳智菡嗆朱蕙蓉：霸凌造謠衝我來

民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（記者林哲遠攝）

2024/12/09 11:44

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉日前爆料，民眾黨立法院黨團主任陳智菡的孩子曾對著電視上的前立委蔡壁如脫口說出「我媽媽最討厭她，每次看到她就說她很噁心」。陳智菡今日受訪時表示，她曾打電話給朱蕙蓉求證，朱在電話中指稱是公視主持人視網膜所說，但主持人當天與孩子交談時並未提到蔡壁如，並質問朱的消息來源為何？

朱蕙蓉日前在政論節目中透露，陳智菡、許甫夫妻曾帶女兒到電視台錄影，孩子在梳化間看見電視中的蔡壁如時，脫口說出「我媽媽最討厭她，每次看到她就說她很噁心」。陳智菡昨在臉書發文抨擊，朱與其朋友從今年初開始到處散播這個消息，她曾經致電對方求證，卻得到是公視節目主持人視網膜告訴她的回覆。

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陳智菡也還原當天現場，強調主持人並未跟孩子私下相處，孩子唯一接觸到主持人的時間，只有在錄影前後，製作單位帶他們3人進棚與兩位主持人打招呼、結束後拍照道別，全程都沒有提到蔡壁如。不過，朱蕙蓉隨即發文駁斥，她沒有跟陳智菡在電話中那樣說，也沒有任何所謂的主持人跟她說過。

另，網紅四叉貓則透露，他並非從朱蕙蓉口中得知該八卦，民眾黨內有不少人知道這件事，除了朱蕙蓉之外，蔡壁如跟黨主席柯文哲也都知道，柯文哲聽到此事時還說：「陳智菡這樣有很意外嗎？」

對此，陳智菡今受訪時表示，想要怎麼樣霸凌造謠就衝著她來，但不要扯到她7歲的小孩，自己現在已經不太敢帶她去上節目了。她今年初就已經聽到這個傳言，忍到今年8月發現網紅「四叉貓」直播談到這件事，才打電話找朱蕙蓉求證。

陳智菡強調，朱蕙蓉在電話中明確指出是視網膜告訴她這個訊息，並要求朱不要再散播且朱還向她道歉了好幾次。若朱蕙蓉否認自己講過的消息來源，那想請問朱的消息來源是什麼？因為朱根本不在現場。

針對「四叉貓」稱，知道該八卦的只有朱蕙蓉、蔡壁如跟柯文哲三人，陳智菡則回應，他不用忙著幫忙洗地或者澄清什麼事情，因為他從頭到尾都不是當事人。

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