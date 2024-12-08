為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨黨代表選舉 黨員爆料：台中副主委邱于珊握黨員資料拜票選舉不公

    爆料黨員表示，邱于珊疑似利用擔任黨職取得黨員資料打電話、傳簡訊拜票，對黨代表選舉不公。（民眾提供）

    爆料黨員表示，邱于珊疑似利用擔任黨職取得黨員資料打電話、傳簡訊拜票，對黨代表選舉不公。（民眾提供）

    2024/12/08 15:55

    〔記者陳建志／台中報導〕台灣民眾黨7日舉行黨代表投票，台中市共有19人參選，最後選出11名黨代表，其中台中市黨部副主委邱于珊拿下第3高票，不過有黨員向本報投訴，質疑邱于珊利用職務取得黨員個資打電話、傳簡訊拜票，造成選舉不公，包括民眾黨台中市黨部和海線群組，都有黨員發言表達不滿，希望黨部能處理。

    這名黨員向本報投訴表示，這次黨代表選舉，台中市共有19人參選，其中包括台中市黨部副主委邱于珊，但有多位黨員接到邱于珊的拜票電話，或者是收到拜票簡訊，不解她為何有他們的個人資料？質疑是利用職務取得黨員相關名冊和個資，明顯對其他參選人不公平。

    這名黨員表示，邱于珊最後以第3高票當選，但這樣的行為明顯對選舉不公，除了有人直接向黨秘書長周榆修反映，也有人在民眾黨台中市黨部和海線群組發言，質疑幹部直接打電話給黨員拜票，「有瓜田李下之嫌」、「觀感不佳」，希望黨部能處理。

    記者今天兩度致電邱于珊都未接電話；民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，昨天黨部就已經接獲檢舉，並已移送中評會處理，強調黨代表選舉是黨員投票，候選人跟黨員拜票很正常，這也是平時經營的成果，並強調黨員資料連自己也沒有，自己有的都是參選大里、霧峰市議員時累積的支持者資料，會釐清資料取得是否合法。

    爆料黨員表示，民眾黨的群組，已經有人對於黨職幹部打電話跟黨員拜票，覺得觀感不佳。（民眾提供）

    爆料黨員表示，民眾黨的群組，已經有人對於黨職幹部打電話跟黨員拜票，覺得觀感不佳。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播