民眾黨黨代表選舉 黨員爆料：台中副主委邱于珊握黨員資料拜票選舉不公

爆料黨員表示，邱于珊疑似利用擔任黨職取得黨員資料打電話、傳簡訊拜票，對黨代表選舉不公。（民眾提供）

2024/12/08 15:55

〔記者陳建志／台中報導〕台灣民眾黨7日舉行黨代表投票，台中市共有19人參選，最後選出11名黨代表，其中台中市黨部副主委邱于珊拿下第3高票，不過有黨員向本報投訴，質疑邱于珊利用職務取得黨員個資打電話、傳簡訊拜票，造成選舉不公，包括民眾黨台中市黨部和海線群組，都有黨員發言表達不滿，希望黨部能處理。

這名黨員向本報投訴表示，這次黨代表選舉，台中市共有19人參選，其中包括台中市黨部副主委邱于珊，但有多位黨員接到邱于珊的拜票電話，或者是收到拜票簡訊，不解她為何有他們的個人資料？質疑是利用職務取得黨員相關名冊和個資，明顯對其他參選人不公平。

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這名黨員表示，邱于珊最後以第3高票當選，但這樣的行為明顯對選舉不公，除了有人直接向黨秘書長周榆修反映，也有人在民眾黨台中市黨部和海線群組發言，質疑幹部直接打電話給黨員拜票，「有瓜田李下之嫌」、「觀感不佳」，希望黨部能處理。

記者今天兩度致電邱于珊都未接電話；民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，昨天黨部就已經接獲檢舉，並已移送中評會處理，強調黨代表選舉是黨員投票，候選人跟黨員拜票很正常，這也是平時經營的成果，並強調黨員資料連自己也沒有，自己有的都是參選大里、霧峰市議員時累積的支持者資料，會釐清資料取得是否合法。

爆料黨員表示，民眾黨的群組，已經有人對於黨職幹部打電話跟黨員拜票，覺得觀感不佳。（民眾提供）

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