為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共收買台灣網紅 葉元之：台灣也買對岸網紅行銷旅遊

    國民黨立委葉元之。（圖由葉元之提供）

    國民黨立委葉元之。（圖由葉元之提供）

    2024/12/08 14:44

    〔記者林欣漢／台北報導〕反共網紅八炯推出「中國統戰紀錄片」，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅，引發話題，國民黨立委葉元之今（8日）爆料，台灣也有收買對岸網紅行銷旅遊，今年花74萬元，明年則預計花114萬元。葉元之質疑，台灣應該不是為了搞統戰才收買對岸網紅，但中客現在根本不過來，這是在做辛酸的，還是在消化預算？

    葉元之指出，交通部觀光署透過「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」駐北京及上海辦事處，在大陸行銷台灣觀光，113年總推廣經費編列614萬元，114年則編列659萬，內容包括實體活動、多媒體行銷及和大陸網紅合作；其中和大陸網紅合作部分，113年編列74萬元、114年編列114萬元，明年還比今年成長54％。

    葉元之表示，大陸因為台灣禁團令的關係，不准中客來台，日前中華民國旅行公會全聯會等團體，也赴觀光署陳情要求解除禁團令，民進黨政府不解除禁團令，卻還在大陸宣傳觀光，是要「讓大陸民眾看得到吃不到？還是錢太多在消耗預算？」

    葉元之指出，台灣今年觀光逆差7380億元，恐創歷史新高，對全民都有影響，旅遊業更首當其衝，台灣與旅遊相關的從業人員及家庭人口超過200萬人，人數相當多，並且7成作大陸生意，陸客不來，影響最大。現在很多人都改行送外賣兼職，主要就是受大環境影響。

    葉元之表示，他之前曾在立法院質詢交通部長陳世凱，台灣要怎樣才會解除禁團令，當時陳世凱表示，因為卡在大陸不願開放團客過來，所以台灣也不能解禁。葉元之說，這就變成雞生蛋、蛋生雞的問題，大家都在找藉口不開放，這就無解了。

    葉元之強調，不懂為何政府就是寧可坐視觀光逆差，讓業者苦哈哈。兩岸不交流，台灣人受害也很深；政府以為是在懲罰對岸，其實懲罰的是台灣自己人，呼籲政府以台灣人民生計為念。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播