林俊憲感恩茶會談市政願景 強調賴清德也會支持台南

民進黨立法委員林俊憲（右前）於台南市仁德區舉辦感恩茶會，並授旗給各後援會。（記者劉婉君攝）

2024/12/08 13:44

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨立法委員林俊憲與台南市議員郭鴻儀今（8）日在仁德區聯合舉辦感恩茶會，林俊憲細數對未來市政的想法，強調總統賴清德也會大力支持台南，所以要利用這幾年好好把台南做好。

感恩茶會活動在仁德展覽館舉行，國策顧問康銀壽、民進黨籍立委林宜瑾及台南市議會副議長林志展等多名市議員均到場，林俊憲並授旗給各後援會幹部。

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林俊憲致詞時細數台南市新豐區的交通建設，包括捷運藍線預定2026年動工，連結東區及俗稱新豐區的仁德、歸仁、關廟、龍崎等區，加上國道1號、國道3號、台86線與台鐵各車站，將是台南交通路網最完整的地方。

林俊憲表示，他回到台南參與政治約是在解嚴初期，認識當時不到40歲的賴清德，兩人培養相當程度的默契，未來台南市政推動需要總統的支持，賴清德總統也一定會支持，中央、地方合作，讓台南獲得大發展。

林俊憲也不忘呼籲支持者，下屆台南市長民進黨黨內初選有電話民調，希望大家把他介紹給親朋好友，接到電話民調時也請唯一支持林俊憲。

民進黨立法委員林俊憲（右）於台南市仁德區舉辦感恩茶會，並授旗給各後援會。（記者劉婉君攝）

民進黨立法委員林俊憲於台南市仁德區舉辦感恩茶會，並授旗給各後援會。（記者劉婉君攝）

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