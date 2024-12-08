為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    吳沛憶指她自己拉拉鍊露內衣 陳玉珍明開記者會提告

    立法院院會6日爆發朝野衝突，民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍在衝突時「脫衣求碰瓷」，外套裡只穿內衣；對此，陳玉珍表示，吳沛憶整篇臉書的發文，充滿父權主義的觀念，充滿貶低女性的觀念。（圖擷取自吳沛憶臉書粉絲專頁）

    立法院院會6日爆發朝野衝突，民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍在衝突時「脫衣求碰瓷」，外套裡只穿內衣；對此，陳玉珍表示，吳沛憶整篇臉書的發文，充滿父權主義的觀念，充滿貶低女性的觀念。（圖擷取自吳沛憶臉書粉絲專頁）

    2024/12/08 13:25

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會6日爆發朝野衝突，民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍在衝突時「脫衣求碰瓷」，外套裡只穿內衣，陳玉珍昨稱原本有穿襯衫在外套裡，是被民進黨立委硬扯破，要求吳沛憶24小時道歉，否則會提告。吳沛憶則表示，是看到陳玉珍自己又把拉鍊拉下來，內衣直接外露，「亂提法案的人、毀壞國家憲政的人，才要辭職下台」。陳玉珍今表示，要譴責吳沛憶沒有勇氣認錯及道歉，她明日會先召開記者會，並赴地檢署提告。

    陳玉珍說，她要譴責吳沛憶沒有勇氣認錯，也沒有來道歉，只好對她提告，交給司法去解決。陳玉珍也點名民進黨婦女部，怎麼這個時候都消失不見了，吳沛憶這種違反性平觀念的發言，說女性同胞只要穿著暴露，「外套裡面只穿內衣，就不是常識來看的穿搭，是打算來製造被騷擾」，這種完全違反性平觀念的發言，民進黨的婦女部門，那些尊重性平觀念的團體在哪裡，是不是應該出來表態譴責吳沛憶這一種違反性平觀念的發言。

    陳玉珍表示，吳沛憶整篇臉書的發文，充滿父權主義的觀念，充滿貶低女性的觀念。照吳沛憶的觀念，任何人只要穿一件運動內衣暴露出來，就是脫衣求碰瓷？就就是有意圖想要做什麼？就是有意圖想要被性騷擾？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播