吳沛憶指她自己拉拉鍊露內衣 陳玉珍明開記者會提告

立法院院會6日爆發朝野衝突，民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍在衝突時「脫衣求碰瓷」，外套裡只穿內衣；對此，陳玉珍表示，吳沛憶整篇臉書的發文，充滿父權主義的觀念，充滿貶低女性的觀念。（圖擷取自吳沛憶臉書粉絲專頁）

2024/12/08 13:25

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會6日爆發朝野衝突，民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍在衝突時「脫衣求碰瓷」，外套裡只穿內衣，陳玉珍昨稱原本有穿襯衫在外套裡，是被民進黨立委硬扯破，要求吳沛憶24小時道歉，否則會提告。吳沛憶則表示，是看到陳玉珍自己又把拉鍊拉下來，內衣直接外露，「亂提法案的人、毀壞國家憲政的人，才要辭職下台」。陳玉珍今表示，要譴責吳沛憶沒有勇氣認錯及道歉，她明日會先召開記者會，並赴地檢署提告。

陳玉珍說，她要譴責吳沛憶沒有勇氣認錯，也沒有來道歉，只好對她提告，交給司法去解決。陳玉珍也點名民進黨婦女部，怎麼這個時候都消失不見了，吳沛憶這種違反性平觀念的發言，說女性同胞只要穿著暴露，「外套裡面只穿內衣，就不是常識來看的穿搭，是打算來製造被騷擾」，這種完全違反性平觀念的發言，民進黨的婦女部門，那些尊重性平觀念的團體在哪裡，是不是應該出來表態譴責吳沛憶這一種違反性平觀念的發言。

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陳玉珍表示，吳沛憶整篇臉書的發文，充滿父權主義的觀念，充滿貶低女性的觀念。照吳沛憶的觀念，任何人只要穿一件運動內衣暴露出來，就是脫衣求碰瓷？就就是有意圖想要做什麼？就是有意圖想要被性騷擾？

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