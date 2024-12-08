接力護台！大清早起床追遊行隊伍 民眾：守好就不用這麼辛苦跑來跑去

民眾大合影。（記者董冠怡攝）

2024/12/08 13:20

〔記者董冠怡／新北報導〕「台灣主站派，接力護台灣」號召主站派夥伴，彼此加油打氣、接力民主意志，11月30日從高雄出發，今天是第9天也是最後1天，早上6點50分從鶯歌車站集合出發，途經南樹林車站、亞東醫院捷運站、捷運中和站、自由廣場及終點站中央藝文公園；亞東醫院捷運站由反共網紅八炯、「中國老總」原唱陳柏源擔任接力夥伴，10點迎接從南樹林而來的遊行隊伍，現場有數十位民眾提早到場相挺。

今天天氣寒冷，但無礙支持者熱血的心，表定9點40分步行隊伍抵達亞東捷運站二號出口，但不少人9點左右就先到場等待，手持或包插「台灣主站派，接力護台灣」旗幟；反覆高喊「備民防、護台灣」、「主權不可退」、「台灣加油！」接著圍成環狀迎接長長人龍組成的遊行隊伍，一一擊掌加油打氣，最後再來張大合影，氣氛熱烈溫暖人心。

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記者在現場試圖詢問民眾受訪意願，好幾位態度較低調婉拒，其中有支持者坦言，雖然自己挺台，但因家人有往返中國的需求，不想讓活動橫生枝節，與同行友人討論後，決定默默支持就好。

民眾林小姐表示，清晨5點40分起床著裝出門，搭乘大眾運輸從淡水殺到南樹林車站，就是為了相挺「台灣主站派，接力護台灣」步行活動；她一臉惋惜地說，今天6點50分隊伍從鶯歌車站集合起步，但因轉乘來不及，所以只能忍痛放棄，不過她會堅持走到終點台北市。

林小姐指出，面對不友好的對待，台灣本應做好自我防衛以防中共入侵，除了軍備，民間也可舉辦自發性的活動，像是黑熊學院開辦相關課程或演講，無論實體或線上都行，以及對於資訊戰、認知戰，主動轉貼澄清、說明台灣正在發生什麼事或中共為何針對台灣的相關貼文與文章，也會參加青鳥行動，身體力行愛台灣。

林小姐感嘆，如果現在不說出來，以後可能就沒機會，不如現在就把這些聲音傳遞出去，讓更多人知道，與志同道合的人一起持續守護台灣，這樣一來，以後想怎麼說就怎麼說，不用這麼辛苦地像今天一樣跑來跑去。

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