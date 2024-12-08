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    陳玉珍「內衣碰瓷」 吳沛憶貼照反問韓國瑜：這種服裝禮儀你接受？

    吳沛憶強調，陳玉珍打開外套、內衣外露霸佔主席台，請問韓國瑜接受這樣的服裝禮儀嗎？（圖擷取自吳沛憶臉書粉絲專頁）

    吳沛憶強調，陳玉珍打開外套、內衣外露霸佔主席台，請問韓國瑜接受這樣的服裝禮儀嗎？（圖擷取自吳沛憶臉書粉絲專頁）

    2024/12/08 12:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團6日於立法院會突擊提出變更議程，朝野爆發激烈衝突，民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍在衝突時外套裡只穿內衣，還「脫衣求碰瓷」。陳玉珍7日聲稱外套裡有穿襯衫，並已在吳沛憶臉書留言「誰說謊誰辭立委」，要求吳沛憶24小時內更正道歉否則提告。對此吳沛憶8日發文強調，當時陳玉珍打開外套、內衣外露霸佔主席台，請問韓國瑜接受這樣的服裝禮儀嗎？

    吳沛憶在臉書發文，貼出陳玉珍當時在主席台上的照片，確實是「外套中穿著內衣」，吳沛憶說，全立院最注重服裝儀容整齊的是韓國瑜院長，她比較好奇院長對陳玉珍內衣裝的意見。吳沛憶強調，陳玉珍有3大惡劣罪狀早已不適任立委，包括對林月琴施暴多次踹她下體、藐視民意沒收罷免權、擔任召委沒收發言，「這麼想辭職，現在就下台吧」。

    吳沛憶指出，陳玉珍過去早已多次拿「嗆賭辭職下台」操作話題搶聲量，任何一個公司都無法忍受員工多次嗆賭辭職，然後又賴著不走。吳也向陳喊話：「我說玉珍啊，妳在立法院的惡行惡狀連道歉都不夠，一天到晚想辭職，妳就直接下台吧。」

    至於「內衣爭議」，吳沛憶表示：「各種影片也全都錄，我連款式都記錄了。只是有些不適合讓孩子看到我沒上傳。但是妳放心，到時我全部會給法官看。」並提到韓國瑜在主持院會時曾要求立委要注意服裝儀容整齊，吳沛憶對此質疑：「陳玉珍打開外套、內衣外露、霸佔院長主席台。我要請韓國瑜院長評評理，立委在國會殿堂，佔院長座位、內衣外露，這樣的服裝禮儀，韓院長接受嗎？」

    吳沛憶該則貼文也在Threads發佈，她在留言處說：「很抱歉我放了照片，我本來也不想放，但是陳玉珍一直編一些很離譜顛倒事實的話，我只好讓照片說話。但我手邊有些近距離影片我就沒放上來了。」

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